Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (14), em Birigui, após uma jovem de 18 anos relatar ter sido vítima de uma abordagem de cunho sexual. O caso foi atendido pela GCM (Guarda Civil Municipal) e encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
Segundo informações da GCM, a jovem estava no PSM (Pronto-Socorro Municipal) Dr. Alceu Lot, aguardando a chegada do namorado, quando percebeu a aproximação do homem.
De acordo com o relato apresentado aos agentes, ele teria praticado ato obsceno próximo à jovem e, na sequência, tentado tocá-la. Assustada, ela procurou ajuda.
Com a chegada do namorado, o homem teria fugido em direção à região central. Ele foi perseguido e contido por testemunhas antes da chegada da GCM.
Os agentes localizaram o suspeito sentado próximo a um poste, acompanhado de outras duas pessoas. Ele apresentava escoriações no rosto e pequeno sangramento.
Segundo os guardas, o homem inicialmente se recusou a informar sua identidade e apresentou resistência à condução. Os agentes utilizaram algemas.
Polícia busca imagens
As partes foram encaminhadas à autoridade policial e ouvidas separadamente.
Por determinação do delegado plantonista, a GCM realizou diligências para localizar câmeras de segurança que possam ter registrado o trajeto do suspeito e a movimentação nas proximidades do local indicado pela jovem.
As imagens eventualmente obtidas deverão ser analisadas durante a investigação.
O homem também foi levado ao pronto-socorro para atendimento médico devido às escoriações e, posteriormente, reconduzido à DDM.
Após analisar os relatos e demais elementos apresentados, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O homem permaneceu à disposição da Justiça.
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