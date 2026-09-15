Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (14), em Birigui, após uma jovem de 18 anos relatar ter sido vítima de uma abordagem de cunho sexual. O caso foi atendido pela GCM (Guarda Civil Municipal) e encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

Segundo informações da GCM, a jovem estava no PSM (Pronto-Socorro Municipal) Dr. Alceu Lot, aguardando a chegada do namorado, quando percebeu a aproximação do homem.

De acordo com o relato apresentado aos agentes, ele teria praticado ato obsceno próximo à jovem e, na sequência, tentado tocá-la. Assustada, ela procurou ajuda.