A Santa Casa de Araçatuba recebeu nesta terça-feira (15) uma certificação da Central Estadual de Transplantes de São Paulo, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde, pelo trabalho desenvolvido pela e-DOT (Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes).
O reconhecimento considera a atuação da instituição nas etapas do processo de doação, desde a busca ativa e notificação de potenciais doadores até a captação de órgãos e tecidos.
A certificação também ocorre no ano em que a Santa Casa completa 11 anos de credenciamento junto ao Ministério da Saúde como referência do SUS (Sistema Único de Saúde) para coleta de órgãos e córneas.
O certificado foi entregue pela enfermeira Regiane Sampaio, coordenadora da OPO (Organização de Procura de Órgãos) do Hospital de Base de São José do Rio Preto.
Mais de 40 notificações por ano
Referência em atendimento de alta complexidade para 40 municípios da região, a Santa Casa registra média superior a 40 notificações anuais, considerando casos de morte encefálica e óbitos por parada cardiorrespiratória.
A e-DOT atua na identificação de potenciais doadores e presta apoio ao processo de diagnóstico da morte encefálica.
Após a confirmação, a equipe também participa do acolhimento dos familiares e apresenta a possibilidade da doação. Havendo autorização e condições clínicas, começa o trabalho para preservação dos órgãos até a chegada das equipes responsáveis pela captação.
Segundo o médico Rafael Saad, coordenador da e-DOT, nem todos os protocolos de morte encefálica resultam em doação.
Entre os fatores que podem impedir a captação estão a não confirmação da morte encefálica, contraindicações médicas e a recusa familiar.
Nos 11 anos de atuação, segundo a Santa Casa, o índice de recusa familiar foi de 23%.
358 órgãos transplantados
Desde o início das atividades, a Santa Casa contabiliza 462 protocolos de morte encefálica, que resultaram em 162 captações efetivas.
Segundo a instituição, foram viabilizados 358 transplantes de órgãos, entre eles 238 rins, 90 fígados, 18 corações e seis pulmões.
O serviço foi criado em 2015 como comissão interna da Santa Casa e passou à condição de Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes em dezembro de 2025, após reestruturação promovida pelo Ministério da Saúde.
Captação inclui tecidos
O trabalho também envolve a captação de tecidos. Ao longo do período, foram nove doadores de ossos, 31 de válvulas cardíacas e 204 de córneas.
Na captação de córneas, a Santa Casa informa que o número anual de doadores passou de nove, em 2015, para 85 até agosto deste ano.
Segundo o hospital, o crescimento está relacionado à ampliação da equipe, que possibilitou intensificar a busca ativa nos casos de óbito por parada cardiorrespiratória.
Após a retirada, as córneas são transportadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba ao Banco de Olhos do Hospital de Base de São José do Rio Preto.
Filho tornou-se doador da própria mãe
Entre as histórias relacionadas ao trabalho de captação está a de Graziele Furquim do Amaral de Farias.
Em 2018, aos 32 anos, ela perdeu a função dos rins após uma grave crise de hipertensão e passou a depender de sessões de hemodiálise.
Seu filho Kauan, ainda adolescente, manifestava o desejo de doar um dos rins para a mãe quando pudesse realizar o procedimento.
Em janeiro de 2023, porém, Kauan, então com 20 anos, sofreu um acidente de moto em Birigui. A morte encefálica foi confirmada dois dias depois na Santa Casa de Araçatuba.
A família autorizou a doação dos órgãos. Após os procedimentos de compatibilidade e distribuição, Graziele recebeu um dos rins do próprio filho.
O transplante foi realizado em 5 de janeiro de 2023. Graziele deixou de depender das sessões de hemodiálise e segue em acompanhamento médico.
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