A Santa Casa de Araçatuba recebeu nesta terça-feira (15) uma certificação da Central Estadual de Transplantes de São Paulo, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde, pelo trabalho desenvolvido pela e-DOT (Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes).

O reconhecimento considera a atuação da instituição nas etapas do processo de doação, desde a busca ativa e notificação de potenciais doadores até a captação de órgãos e tecidos.

A certificação também ocorre no ano em que a Santa Casa completa 11 anos de credenciamento junto ao Ministério da Saúde como referência do SUS (Sistema Único de Saúde) para coleta de órgãos e córneas.