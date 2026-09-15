Uma operação integrada de fiscalização resultou na interdição de oito estabelecimentos comerciais nesta terça-feira (15), em Araçatuba e Birigui. Batizada de Operação Homem de Lata – Fase 01, a ação foi coordenada pela Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba e teve como alvo estabelecimentos relacionados ao desmanche de veículos.
A operação começou às 8h30 e foi encerrada às 18h. Segundo a Polícia Civil, o objetivo foi localizar veículos e peças de origem ilícita e combater a cadeia criminosa relacionada a furtos, roubos e receptação de veículos e componentes.
Ao todo, 27 estabelecimentos foram vistoriados. Oito acabaram interditados, sendo cinco em Araçatuba e três em Birigui.
Prisão e apreensões
Durante as fiscalizações, uma pessoa foi presa em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto no artigo 311 do Código Penal.
Também foram apreendidas três motocicletas em situação irregular e um motor com restrição. Placas de veículos irregulares também foram recolhidas.
Operação mobilizou 180 agentes
A ação mobilizou 180 agentes públicos e 27 viaturas.
Segundo a Polícia Civil, participaram 103 policiais civis, 33 integrantes das Guardas Civis Municipais, 22 fiscais do Detran, dez policiais militares ambientais, nove fiscais da Prefeitura de Araçatuba e cinco da Prefeitura de Birigui.
Participaram da operação equipes da Delegacia Seccional e da Deic de Araçatuba, Guardas Civis Municipais de Araçatuba e Birigui, prefeituras dos dois municípios, Polícia Militar Ambiental e Detran.
Estabelecimentos foram notificados
Além das interdições e da ocorrência criminal, as equipes emitiram notificações por irregularidades administrativas.
Em Araçatuba, foram registradas nove notificações e uma autuação. Em Birigui, foram emitidas 12 notificações.
Segundo a Polícia Civil, a Operação Homem de Lata busca atingir não apenas autores de furtos e roubos de veículos, mas também a receptação e comercialização de veículos e peças de origem criminosa.
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