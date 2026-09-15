Uma operação integrada de fiscalização resultou na interdição de oito estabelecimentos comerciais nesta terça-feira (15), em Araçatuba e Birigui. Batizada de Operação Homem de Lata – Fase 01, a ação foi coordenada pela Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba e teve como alvo estabelecimentos relacionados ao desmanche de veículos.

A operação começou às 8h30 e foi encerrada às 18h. Segundo a Polícia Civil, o objetivo foi localizar veículos e peças de origem ilícita e combater a cadeia criminosa relacionada a furtos, roubos e receptação de veículos e componentes.

Ao todo, 27 estabelecimentos foram vistoriados. Oito acabaram interditados, sendo cinco em Araçatuba e três em Birigui.

Prisão e apreensões