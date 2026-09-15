A Câmara de Araçatuba aprovou nesta segunda-feira (14) o projeto que institui a Semana Municipal do Empreendedorismo. A proposta, de autoria do vereador João Moreira (PP), inclui a iniciativa no Calendário de Eventos da Cidade.

A programação deverá ocorrer anualmente na terceira semana de novembro, com foco principalmente nos MEIs (Microempreendedores Individuais) e pequenos negócios.

Semana terá cursos e feiras

O projeto prevê palestras, seminários, fóruns, cursos, feiras de negócios e outras atividades de incentivo ao setor produtivo.