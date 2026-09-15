A Câmara de Araçatuba aprovou nesta segunda-feira (14) o projeto que institui a Semana Municipal do Empreendedorismo. A proposta, de autoria do vereador João Moreira (PP), inclui a iniciativa no Calendário de Eventos da Cidade.
A programação deverá ocorrer anualmente na terceira semana de novembro, com foco principalmente nos MEIs (Microempreendedores Individuais) e pequenos negócios.
Semana terá cursos e feiras
O projeto prevê palestras, seminários, fóruns, cursos, feiras de negócios e outras atividades de incentivo ao setor produtivo.
Também poderão ser realizados mutirões de formalização e renegociação de dívidas. A proposta prevê parceria com o Sebrae-SP para o desenvolvimento das atividades.
Três projetos são adiados
Durante a 29ª sessão ordinária do ano, os vereadores também adiaram a votação de três projetos do Executivo. O pedido foi feito pelo líder do governo na Câmara, Fernando Fabris (PL).
Entre as propostas adiadas está o projeto de lei complementar que prevê mudanças no enquadramento funcional dos agentes de desenvolvimento infantil.
Também ficaram para a próxima sessão alterações nas diretrizes orçamentárias de 2027 e no PPA (Plano Plurianual) de 2026 a 2029.
As mudanças estão relacionadas à viabilização da construção de uma creche na região norte de Araçatuba, com investimento estimado em R$ 3 milhões.
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