Araçatuba terá uma programação especial entre os dias 22 e 25 de setembro em razão da Semana Nacional de Trânsito. Órgãos públicos e parceiros promoverão ações educativas voltadas à segurança viária.

A programação inclui pit stops, atividades com estudantes e treinamentos de direção defensiva para condutores de carros e motocicletas.

Atividades começam no dia 22

A primeira ação será realizada no dia 22, das 16h às 18h, com um pit stop educativo na avenida Waldemar Alves, no cruzamento com a rua Clibas de Almeida Prado. Os participantes receberão orientações sobre segurança e comportamento no trânsito.