Araçatuba terá uma programação especial entre os dias 22 e 25 de setembro em razão da Semana Nacional de Trânsito. Órgãos públicos e parceiros promoverão ações educativas voltadas à segurança viária.
A programação inclui pit stops, atividades com estudantes e treinamentos de direção defensiva para condutores de carros e motocicletas.
Atividades começam no dia 22
A primeira ação será realizada no dia 22, das 16h às 18h, com um pit stop educativo na avenida Waldemar Alves, no cruzamento com a rua Clibas de Almeida Prado. Os participantes receberão orientações sobre segurança e comportamento no trânsito.
No dia 23, a Escolinha de Trânsito atenderá alunos de duas unidades municipais. Pela manhã, das 8h às 11h, a atividade será realizada na Emeb Jardim TV. Das 13h30 às 16h30, será a vez da Emeb Maria Adelaide.
Treinamento para condutores
No dia 24, das 14h às 18h, haverá treinamento de direção defensiva para motoristas na empresa Assessor Público.
No dia 25, das 9h às 12h, a atividade será destinada aos motociclistas, no mesmo local.
Também no dia 25, das 9h às 10h, haverá um pit stop educativo no cruzamento da rua Duque de Caxias com a avenida dos Araçás.
As atividades serão realizadas em parceria entre Prefeitura de Araçatuba, Sest/Senat, Detran-SP, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, DER, Corpo de Bombeiros, Via Rondon e empresas.
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