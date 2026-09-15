15 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta terça-feira (15) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (15)
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (15)

Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (15), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

JOSÉ CARLOS OLIMPIO – Araçatuba
Idade: 68 anos
Velório: S/ Velório
Data: 15/09/2026
Sepultamento: 15/09/2026, às 10h
Local: Cemitério Recanto de Paz

IRIO LANZA – Araçatuba
Idade: 92 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 15/09/2026, às 09h
Sepultamento: 15/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Jardim da Luz

GERALDO VENANCIO MARIANO FILHO – Araçatuba
Idade: 55 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 15/09/2026, às 08h
Sepultamento: 15/09/2026
Local: Cemitério indefinido

ADELClO DA SILVA SANTOS – Araçatuba 
Idade: 58 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 15/09/2026, às 07h30
Sepultamento: 16/09/2026, às 08h
Local: Cemitério Jardim da Luz

VALDIR DE OLIVEIRA COTI – Araçatuba
Idade: 79 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 15/09/2026, às 12h
Sepultamento: 16/09/2026, às 09h
Local: Cemitério Jardim da Luz

DULCINEA ANDRADE OMORI – Birigui
Idade: 74 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 15/09/2026, às 06h
Sepultamento: 15/09/2026, às 15h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

NATALINO FERMINO – Birigui
Idade: 68 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 15/09/2026, às 05h
Sepultamento: 15/09/2026, às 15h30
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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