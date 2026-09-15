A Prefeitura de Araçatuba instituiu o FME (Fórum Municipal de Educação), colegiado permanente que terá a função de articular, monitorar e avaliar as políticas educacionais do município.
A Lei nº 9.133 foi sancionada pelo prefeito Lucas Zanatta em 11 de setembro e publicada no Diário Oficial do Município no sábado (12). Conforme a legislação, a Secretaria Municipal de Educação deve convocar a primeira reunião do fórum em até 60 dias.
A pasta informou que fará a convocação em 8 de outubro.
Fórum acompanhará metas da educação
Entre as atribuições, o FME deverá coordenar as Conferências Municipais de Educação e acompanhar a execução do PME (Plano Municipal de Educação).
O colegiado também acompanhará as metas do PNE (Plano Nacional de Educação) e os indicadores educacionais, além de poder propor medidas voltadas à melhoria da qualidade do ensino.
A atuação inclui ainda políticas de inclusão, equidade, valorização dos profissionais da educação e educação digital.
Colegiado terá representantes de 20 segmentos
A composição prevê representantes de 20 segmentos, entre eles Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, supervisores, diretores, professores, instituições de ensino superior, Conselhos Tutelares, pais e estudantes.
Titulares e suplentes serão escolhidos em audiência pública específica e, posteriormente, nomeados pelo prefeito. A participação não será remunerada e será considerada serviço público relevante.
O fórum poderá criar comissões temáticas, grupos de trabalho e câmaras técnicas. A Secretaria Municipal de Educação ficará responsável pelo apoio técnico e administrativo.
Após a instalação, o FME terá 30 dias para elaborar seu Regimento Interno. Segundo a Secretaria de Educação, a audiência pública para o preenchimento das cadeiras está marcada para 15 de outubro.
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