A Prefeitura de Araçatuba instituiu o FME (Fórum Municipal de Educação), colegiado permanente que terá a função de articular, monitorar e avaliar as políticas educacionais do município.

A Lei nº 9.133 foi sancionada pelo prefeito Lucas Zanatta em 11 de setembro e publicada no Diário Oficial do Município no sábado (12). Conforme a legislação, a Secretaria Municipal de Educação deve convocar a primeira reunião do fórum em até 60 dias.

A pasta informou que fará a convocação em 8 de outubro.

Fórum acompanhará metas da educação