A previsão do tempo em Araçatuba indica temperaturas mais amenas nesta terça-feira (15), após a cidade registrar 41 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. O dado é da Agência de Águas do Estado de São Paulo.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, em conjunto com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 16°C e 22°C. Além disso, o dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Não há previsão de novos acumulados de chuva.
Tempo segue instável no Estado
Enquanto Araçatuba não tem previsão de chuva, o tempo permanece instável em grande parte do Estado de São Paulo nesta terça-feira.
Os maiores acumulados, entre 10 e 30 milímetros, são esperados no leste paulista, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira.
Já no centro, sul e oeste paulista, a chuva deve ser mais irregular, com volumes geralmente abaixo de 10 milímetros. Ainda assim, podem ocorrer pancadas isoladas com trovoadas.
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