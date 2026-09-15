A previsão do tempo em Araçatuba indica temperaturas mais amenas nesta terça-feira (15), após a cidade registrar 41 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. O dado é da Agência de Águas do Estado de São Paulo.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, em conjunto com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 16°C e 22°C. Além disso, o dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Não há previsão de novos acumulados de chuva.

Tempo segue instável no Estado

Enquanto Araçatuba não tem previsão de chuva, o tempo permanece instável em grande parte do Estado de São Paulo nesta terça-feira.