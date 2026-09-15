As ocorrências criminais de embriaguez ao volante aumentaram 25,6% em Araçatuba em 2026. Dados da Delegacia Seccional mostram que, até o dia 9, a cidade registrou 54 casos, enquanto no mesmo período do ano passado foram 43.

Na comparação, são 11 ocorrências a mais neste ano. Dessa forma, os registros de 2026 já correspondem a cerca de 86% de todos os casos contabilizados durante 2025.

Registros se aproximam do total de 2025

Ao longo de todo o ano passado, Araçatuba contabilizou 63 ocorrências criminais de embriaguez ao volante. Em 2026, portanto, faltam nove casos para que o município iguale esse total, embora ainda restem mais de três meses para o fim do ano.