As ocorrências criminais de embriaguez ao volante aumentaram 25,6% em Araçatuba em 2026. Dados da Delegacia Seccional mostram que, até o dia 9, a cidade registrou 54 casos, enquanto no mesmo período do ano passado foram 43.
Na comparação, são 11 ocorrências a mais neste ano. Dessa forma, os registros de 2026 já correspondem a cerca de 86% de todos os casos contabilizados durante 2025.
Registros se aproximam do total de 2025
Ao longo de todo o ano passado, Araçatuba contabilizou 63 ocorrências criminais de embriaguez ao volante. Em 2026, portanto, faltam nove casos para que o município iguale esse total, embora ainda restem mais de três meses para o fim do ano.
Além disso, a média mensal também indica avanço. Em 2025, considerando o ano completo, foram pouco mais de cinco ocorrências por mês. Já neste ano, até 9 de setembro, a média supera seis registros mensais.
O que acontece se o motorista for flagrado
Dirigir sob influência de álcool é infração gravíssima. A multa é de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Em caso de reincidência no período de um ano, o valor dobra e chega a R$ 5.869,40.
Quando a situação caracteriza crime de embriaguez ao volante, o motorista também pode responder criminalmente, com pena prevista de seis meses a três anos de detenção, além das demais penalidades previstas na legislação.
A recusa ao teste do bafômetro também prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
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