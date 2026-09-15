15 de setembro de 2026
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BAIRRO SÃO JOSÉ

Adolescente é apreendido com cocaína em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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CPI 10
Jovem tentou fugir durante patrulhamento e dispensou invólucro no quintal de uma casa
Jovem tentou fugir durante patrulhamento e dispensou invólucro no quintal de uma casa

Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na noite de segunda-feira (14), no bairro São José, em Araçatuba.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente tentou fugir durante patrulhamento e dispensou um invólucro no quintal de uma residência. No local, os policiais encontraram 81 microtubos com cocaína.

Com o adolescente também foram apreendidos R$ 85 em dinheiro e um aparelho celular.

Ele foi levado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. O adolescente permaneceu à disposição da Justiça.

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