Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na noite de segunda-feira (14), no bairro São José, em Araçatuba.
De acordo com a Polícia Militar, o adolescente tentou fugir durante patrulhamento e dispensou um invólucro no quintal de uma residência. No local, os policiais encontraram 81 microtubos com cocaína.
Com o adolescente também foram apreendidos R$ 85 em dinheiro e um aparelho celular.
Ele foi levado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. O adolescente permaneceu à disposição da Justiça.
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