Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na noite de segunda-feira (14), no bairro São José, em Araçatuba.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente tentou fugir durante patrulhamento e dispensou um invólucro no quintal de uma residência. No local, os policiais encontraram 81 microtubos com cocaína.

Com o adolescente também foram apreendidos R$ 85 em dinheiro e um aparelho celular.