15 de setembro de 2026
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BAIRRO VIDA NOVA

Homem invade casa é contido por populares após luta em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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CPI 10
Morador percebeu invasão, entrou em luta corporal e suspeito foi detido no bairro Vida Nova
Morador percebeu invasão, entrou em luta corporal e suspeito foi detido no bairro Vida Nova

Um homem foi preso em flagrante após invadir uma residência e tentar furtar objetos na segunda-feira (14), no bairro Vida Nova, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, o indivíduo entrou no imóvel pela porta dos fundos e utilizou chaves de fenda para arrombar a porta. O morador percebeu a presença dele dentro da residência e os dois entraram em luta corporal.

Após a briga, o suspeito fugiu, mas acabou sendo contido por populares. Policiais militares foram acionados e conduziram o homem ao Distrito Policial.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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