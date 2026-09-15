Um homem foi preso em flagrante após invadir uma residência e tentar furtar objetos na segunda-feira (14), no bairro Vida Nova, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, o indivíduo entrou no imóvel pela porta dos fundos e utilizou chaves de fenda para arrombar a porta. O morador percebeu a presença dele dentro da residência e os dois entraram em luta corporal.

Após a briga, o suspeito fugiu, mas acabou sendo contido por populares. Policiais militares foram acionados e conduziram o homem ao Distrito Policial.