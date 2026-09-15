Moradores do distrito de Nova Cardoso, em Itajobi, região noroeste, registraram uma forte chuva de granizo na tarde desta segunda-feira (14). Imagens mostram uma grande quantidade de pedras de gelo atingindo ruas, veículos e imóveis da região.

O temporal ocorreu em meio à mudança nas condições do tempo no Noroeste Paulista, que também registrou chuva em diferentes municípios. A Defesa Civil havia emitido alerta para a possibilidade de mau tempo na região.

Até a última atualização da ocorrência, não havia informações oficiais sobre a dimensão de eventuais danos provocados pelo granizo em Nova Cardoso.

Araçatuba teve dia de chuva