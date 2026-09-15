Moradores do distrito de Nova Cardoso, em Itajobi, região noroeste, registraram uma forte chuva de granizo na tarde desta segunda-feira (14). Imagens mostram uma grande quantidade de pedras de gelo atingindo ruas, veículos e imóveis da região.
O temporal ocorreu em meio à mudança nas condições do tempo no Noroeste Paulista, que também registrou chuva em diferentes municípios. A Defesa Civil havia emitido alerta para a possibilidade de mau tempo na região.
Até a última atualização da ocorrência, não havia informações oficiais sobre a dimensão de eventuais danos provocados pelo granizo em Nova Cardoso.
Araçatuba teve dia de chuva
Em Araçatuba, a segunda-feira também foi marcada por chuva praticamente durante todo o dia. Segundo registros de produtores rurais que acompanham os volumes de precipitação na região, foram contabilizados cerca de 40 milímetros de chuva.
O volume é considerado significativo para o mês e representa, até o momento, o maior acumulado registrado em setembro em alguns pontos acompanhados na cidade.
A chuva também trouxe uma mudança brusca nas temperaturas. Depois de dias de calor, os termômetros caíram durante a madrugada desta terça-feira (15).
Temperatura pode chegar a 15°C
De acordo com dados do IPMet, a mínima registrada nesta terça-feira chegou a 15°C. A mesma temperatura mínima deve ser registrada novamente entre a madrugada de terça para quarta-feira.
Durante o dia, o frio também deve ser sentido. A previsão indica que a máxima não deve passar dos 23°C nesta terça-feira (15) na região de Araçatuba.
A velocidade dos ventos deve chegar a aproximadamente 10 km/h entre esta terça e quarta-feira.
Depois da instabilidade registrada no início da semana, a previsão aponta uma melhora temporária nas condições do tempo. No entanto, há possibilidade de novas chuvas no próximo fim de semana.
Para sábado (19) e domingo (20), os modelos indicam possibilidade de precipitações, com volumes que podem chegar a 20 milímetros em alguns pontos da região.
A previsão ainda pode sofrer alterações ao longo dos próximos dias, especialmente em relação ao volume e à distribuição das chuvas.
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