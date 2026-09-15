A Prefeitura de Birigui abriu processo seletivo para a contratação temporária de 10 coletores de lixo. A medida ocorre em meio a reclamações de moradores sobre atrasos em algumas ruas e linhas de coleta desde a mudança no sistema de recolhimento de resíduos adotado pelo município.

Segundo as informações divulgadas pela administração municipal, os contratos terão duração de 12 meses, conforme a necessidade do serviço. Para participar, é exigido ensino fundamental incompleto. A jornada será de 40 horas semanais.

O salário-base é de R$ 1.621,05, além de adicional de insalubridade, vale-alimentação e prêmio-assiduidade.