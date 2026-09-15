A Prefeitura de Birigui abriu processo seletivo para a contratação temporária de 10 coletores de lixo. A medida ocorre em meio a reclamações de moradores sobre atrasos em algumas ruas e linhas de coleta desde a mudança no sistema de recolhimento de resíduos adotado pelo município.
Segundo as informações divulgadas pela administração municipal, os contratos terão duração de 12 meses, conforme a necessidade do serviço. Para participar, é exigido ensino fundamental incompleto. A jornada será de 40 horas semanais.
O salário-base é de R$ 1.621,05, além de adicional de insalubridade, vale-alimentação e prêmio-assiduidade.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até esta quarta-feira (16). A prova objetiva está prevista para o dia 20 de setembro.
As inscrições e demais informações estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Educação de Birigui: semebi.com.br/processoseletivo03-2026. Quem não tiver acesso à internet pode procurar a Divisão de Administração de RH, na Rua Anhangüera, nº 1.155, térreo, no Jardim Morumbi, para receber auxílio.
Mudança no sistema de coleta
A contratação ocorre após Birigui passar, desde o mês passado, por uma mudança no sistema de coleta de lixo.
Antes, o município utilizava o chamado sistema de “montinho”. Os coletores passavam pelas ruas cerca de três horas antes da chegada dos caminhões, retiravam os sacos de lixo das portas das casas e os concentravam em esquinas ou outros pontos estratégicos para que fossem recolhidos posteriormente pelos veículos.
O modelo era alvo frequente de reclamações de moradores. Entre os problemas apontados estavam o acúmulo de sacos nas ruas, dificuldades para o trânsito, lixo espalhado e a ação de animais que rasgavam os materiais deixados nos pontos de concentração.
Com a mudança, a coleta voltou a ser feita porta a porta, com o objetivo de reduzir esse tipo de situação.
Atrasos geram novas reclamações
Apesar da mudança, moradores passaram a relatar outro problema: atrasos em algumas linhas e regiões da cidade.
As reclamações apontam que a falta de funcionários e de maquinário estaria dificultando o cumprimento dos horários previstos para a coleta. A situação já foi levada ao conhecimento da Prefeitura e também chegou à imprensa por meio de relatos de leitores da Folha da Região.
Com menos equipes disponíveis para atender todas as rotas, moradores de algumas regiões relatam períodos maiores de espera para que o lixo seja retirado das residências.
A contratação de dez coletores temporários surge, portanto, como uma tentativa de reforçar o quadro responsável pelo serviço e dar maior regularidade à coleta.
Seleção
As inscrições começaram às 15h de segunda-feira (14) e terminam nesta quarta-feira (16). A seleção terá prova objetiva prevista para 20 de setembro.
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