A reta final de 2026 terá uma sequência de feriados prolongados que deve alterar a rotina do comércio em Araçatuba, Birigui e região. Depois de 7 de Setembro, os próximos meses reservam novas oportunidades para emendar a folga ao fim de semana — cenário que pode tanto estimular determinados segmentos quanto levar consumidores e dinheiro para fora das cidades.
O próximo será em 12 de outubro, uma segunda-feira, quando é celebrado o feriado de Nossa Senhora Aparecida. A data coincide com o Dia das Crianças, tradicionalmente importante para o varejo.
Em novembro, o Dia de Finados, em 2 de novembro, também cairá em uma segunda-feira. Pouco depois, a Consciência Negra, em 20 de novembro, será celebrada em uma sexta-feira.
Birigui terá ainda uma particularidade: o aniversário do município, em 8 de dezembro, cairá em uma terça-feira. No fim do mês, Natal, dia 25, e, na sequência, o Ano-Novo, em 1º de janeiro de 2027, cairão em sextas-feiras.
A concentração de folgas traz uma questão para empresários: feriadões ajudam o comércio ou estimulam viagens e fazem o dinheiro sair da região?
Apelo de compras faz diferença
Para o presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Araçatuba), Marcelo Rocha, a resposta depende principalmente do tipo de feriado.
Datas associadas ao consumo, como Dia das Crianças e Natal, podem impulsionar as vendas. Feriados sem o mesmo apelo comercial, por outro lado, tendem a ter efeito menor sobre o faturamento.
“Depende, quando o feriado tem apelo de compras, como Natal, Dia das Crianças e alguns outros ajuda, pois é criado um fato que ajuda o comércio a vender mais, quando não tem apelo como Tiradentes, 7 de setembro, não ajuda o comércio, mas também não prejudica, acaba sendo um dia de descanso que não afeta diretamente no faturamento, a única exceção se faz no auto serviço, ou seja, supermercados, que acabam abrindo tendo movimento, porém precisar remunerar dobrado os funcionários”, avalia Marcelo.
Supermercados e outros estabelecimentos de autosserviço têm uma dinâmica diferente. Podem registrar movimento durante os feriados, mas a abertura também envolve custos trabalhistas adicionais.
Viagens podem levar consumo para fora
Em Birigui, o presidente da Acib (Associação Comercial e Industrial de Birigui), Maurício Pazian, também avalia que o efeito varia conforme o setor.
Alimentação, lazer e serviços podem ser beneficiados pela maior circulação de pessoas durante as folgas. Para o varejo, entretanto, o resultado é menos previsível. Enquanto alguns moradores viajam, outros recebem familiares ou permanecem na cidade e consomem localmente.
Pazian destaca ainda que o empresário precisa colocar na conta os custos e as regras para funcionar nos feriados.
“Para o empresário, também é importante considerar os custos e as regras para funcionamento nesses dias. O ideal é que exista previsibilidade no calendário, permitindo que cada empresa avalie se a abertura será economicamente vantajosa. O equilíbrio entre o direito ao descanso e a atividade econômica é fundamental”, afirma.
Região também pode receber consumidores
O gerente da Acia, Nei Ferracioli, chama a atenção para o movimento contrário: assim como moradores deixam a região durante os feriados prolongados, visitantes também chegam a Araçatuba e cidades próximas.
Pessoas que aproveitam a folga para visitar familiares podem movimentar restaurantes, postos de combustíveis, hotéis e outros estabelecimentos.
Ferracioli considera que o comércio também pode se beneficiar desse fluxo, embora avalie que uma concentração elevada de feriados ao longo do ano possa afetar negativamente as vendas. Segundo ele, em anos com muitos feriados, a redução acumulada pode ficar em aproximadamente 8% a 10%.
Dia das Crianças, Black Friday e Natal
Apesar dos feriados, representantes do comércio apontam que os últimos meses do ano concentram algumas das datas mais importantes para o varejo: Dia das Crianças, Black Friday e Natal.
Marcelo Rocha afirma que as datas comemorativas criam motivos adicionais para o consumidor comprar. A Acia prepara uma campanha de Natal para incentivar o consumo no comércio local.
Em Birigui, Pazian também considera o período decisivo para o resultado anual das empresas. Segundo ele, o consumidor está mais planejado, pesquisa preços e antecipa compras, exigindo preparação dos lojistas em divulgação, preços e atendimento.
A disputa na reta final do ano será, portanto, por transformar os dias de descanso em oportunidades de consumo dentro das próprias cidades. O resultado dependerá do feriado, do segmento e, principalmente, de onde o consumidor decidirá gastar.
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