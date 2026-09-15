A reta final de 2026 terá uma sequência de feriados prolongados que deve alterar a rotina do comércio em Araçatuba, Birigui e região. Depois de 7 de Setembro, os próximos meses reservam novas oportunidades para emendar a folga ao fim de semana — cenário que pode tanto estimular determinados segmentos quanto levar consumidores e dinheiro para fora das cidades.

O próximo será em 12 de outubro, uma segunda-feira, quando é celebrado o feriado de Nossa Senhora Aparecida. A data coincide com o Dia das Crianças, tradicionalmente importante para o varejo.

Em novembro, o Dia de Finados, em 2 de novembro, também cairá em uma segunda-feira. Pouco depois, a Consciência Negra, em 20 de novembro, será celebrada em uma sexta-feira.