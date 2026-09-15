Relatos de pais de alunos da rede municipal de Araçatuba sobre problemas de higiene nas escolas e situações de indisciplina no transporte escolar chegaram à Câmara Municipal neste mês de setembro. Entre as queixas apresentadas estão uma suposta falta de papel higiênico em unidades de ensino, além de brigas e ofensas envolvendo estudantes durante os trajetos dos ônibus.
A Prefeitura de Araçatuba nega que haja desabastecimento de papel higiênico nas escolas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as unidades mantêm estoque regular do produto e não há registro recente de falta do material.
As reclamações dos pais foram apresentadas no Legislativo e motivaram questionamentos à administração municipal sobre as condições oferecidas aos estudantes.
Segundo os relatos registrados em requerimento apresentado na sessão de segunda-feira, 8, haveria situações em que estudantes enfrentaram dificuldades para utilizar os banheiros por falta de papel higiênico. Uma das queixas apresentadas pelos pais afirma que crianças teriam chegado em casa com as roupas íntimas sujas depois de utilizarem o banheiro da escola.
O requerimento pede informações à Prefeitura sobre o fornecimento de papel higiênico e outros produtos de higiene, além da forma como são feitos o controle dos estoques e a reposição dos materiais.
Prefeitura diz que escolas estão abastecidas
Procurada pela Folha da Região, a Prefeitura afirmou que a Secretaria de Educação não tem conhecimento de falta de materiais de higiene nas unidades municipais.
Segundo a pasta, as escolas mantêm estoque regular de papel higiênico e não houve registro recente de desabastecimento.
A Secretaria informou que as entregas de materiais são realizadas mensalmente. Se houver necessidade de reposição antes da entrega seguinte, a direção da escola pode retirar os produtos diretamente no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação.
A Prefeitura afirmou ainda possuir registros fotográficos que, segundo a administração, demonstram que as unidades estão atualmente abastecidas com papel higiênico.
Pais também relatam problemas nos ônibus
As reclamações levadas à Câmara também envolvem o transporte escolar. Pais relataram episódios de indisciplina durante os trajetos, incluindo brigas entre estudantes e situações em que monitores e motoristas teriam sido alvo de ofensas e palavras de baixo calão.
Diante das queixas, o Legislativo questionou a Prefeitura sobre a presença de monitores nos ônibus, o número de profissionais disponíveis, a capacitação das equipes e os procedimentos adotados pela Secretaria de Educação diante de conflitos durante o transporte dos estudantes.
Nesse ponto, a Prefeitura reconheceu que há insuficiência de profissionais. Segundo a Secretaria de Educação, providências estão sendo tomadas para ampliar o número de monitores, com o objetivo de atender todas as rotas e garantir a prestação adequada do serviço.
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