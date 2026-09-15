Relatos de pais de alunos da rede municipal de Araçatuba sobre problemas de higiene nas escolas e situações de indisciplina no transporte escolar chegaram à Câmara Municipal neste mês de setembro. Entre as queixas apresentadas estão uma suposta falta de papel higiênico em unidades de ensino, além de brigas e ofensas envolvendo estudantes durante os trajetos dos ônibus.

A Prefeitura de Araçatuba nega que haja desabastecimento de papel higiênico nas escolas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as unidades mantêm estoque regular do produto e não há registro recente de falta do material.

As reclamações dos pais foram apresentadas no Legislativo e motivaram questionamentos à administração municipal sobre as condições oferecidas aos estudantes.