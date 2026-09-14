Araçatuba registrou 778 acidentes envolvendo escorpiões entre janeiro e agosto de 2026, segundo levantamento da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. O número representa crescimento de 9,1% em relação aos oito primeiros meses de 2025, quando foram contabilizados 713 casos.
Na comparação entre os dois períodos, foram 65 ocorrências a mais neste ano. Em média, o município registrou mais de três acidentes por dia nos primeiros oito meses de 2026.
Agosto concentrou 106 casos, mesmo número registrado no mesmo mês do ano passado. As ocorrências continuaram em setembro: nos primeiros dias do mês, outros seis acidentes já haviam sido contabilizados.
Entre as espécies encontradas na cidade, uma das que mais preocupam os profissionais de saúde é o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus), adaptado ao ambiente urbano e cujo veneno pode provocar quadros graves.
Perigo também está dentro de casa
O risco não se restringe a terrenos, quintais ou áreas com entulho. Escorpiões podem encontrar abrigo dentro das residências, principalmente em ralos, frestas, caixas de gordura, calçados, roupas e locais com objetos acumulados.
A professora do curso de Medicina Veterinária do Unitoledo Wyden, Talita Bragança, explica que o escorpião-amarelo não tem comportamento naturalmente agressivo, mas pode picar quando se sente ameaçado.
Segundo ela, a busca por locais protegidos facilita a presença do animal em ambientes domésticos, aumentando a possibilidade de acidentes.
Entre as principais medidas preventivas estão instalar proteção nos ralos, vedar frestas e vãos, manter quintais e jardins limpos e evitar o acúmulo de entulho, folhas secas e materiais de construção.
Também é recomendado verificar calçados, roupas e toalhas antes de utilizá-los, principalmente quando permaneceram no chão ou em locais pouco movimentados.
Baratas favorecem presença de escorpiões
Outro fator que favorece a presença de escorpiões é a disponibilidade de alimento. As baratas estão entre suas principais presas.
Manter o lixo acondicionado adequadamente, evitar restos de alimentos expostos e conservar os ambientes limpos ajudam a reduzir condições favoráveis à presença dos animais.
O cuidado deve ser reforçado em períodos de temperaturas mais elevadas e maior umidade, condições que podem favorecer a atividade dos escorpiões.
Crianças exigem maior atenção
Em caso de picada, a orientação é procurar atendimento médico rapidamente. Crianças estão entre os grupos que exigem maior atenção devido ao risco de evolução para quadros graves.
A médica infectologista e professora do IDOMED Sílvia Nunes Szente Fonseca reforça a importância de buscar atendimento após o acidente.
Em Araçatuba, a Santa Casa é referência para esse tipo de atendimento e dispõe de soro antiescorpiônico quando há indicação médica.
Além das crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas também demandam atenção. Sintomas como vômitos persistentes, falta de ar, suor excessivo, palpitações e tontura podem indicar agravamento do quadro e exigem atendimento médico imediato.
O que fazer após uma picada
A recomendação é lavar o local da picada com água e sabão e procurar atendimento médico o mais rapidamente possível.
Não se deve cortar ou espremer o local, tentar retirar o veneno, fazer torniquete ou aplicar substâncias caseiras.
Medidas como manter os ambientes limpos, eliminar possíveis esconderijos e dificultar a entrada dos animais nas residências ajudam a reduzir o risco de acidentes.
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