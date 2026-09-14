Araçatuba registrou 778 acidentes envolvendo escorpiões entre janeiro e agosto de 2026, segundo levantamento da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. O número representa crescimento de 9,1% em relação aos oito primeiros meses de 2025, quando foram contabilizados 713 casos.

Na comparação entre os dois períodos, foram 65 ocorrências a mais neste ano. Em média, o município registrou mais de três acidentes por dia nos primeiros oito meses de 2026.

Agosto concentrou 106 casos, mesmo número registrado no mesmo mês do ano passado. As ocorrências continuaram em setembro: nos primeiros dias do mês, outros seis acidentes já haviam sido contabilizados.