Um morador reagiu a um invasor dentro de casa na manhã desta segunda-feira (14), no bairro Vida Nova, em Araçatuba. Segundo as vítimas, o suspeito entrou no imóvel por volta das 6h e foi surpreendido pelo corretor de imóveis Erik Matos Cruz.

Durante o confronto, o invasor teria se armado com uma faca e fugido. Ele foi perseguido e acabou contido pelo próprio morador, com a ajuda de vizinhos, até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito recebeu atendimento médico no pronto-socorro e, posteriormente, foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). O caso foi registrado como roubo impróprio consumado e o homem permaneceu preso em flagrante.

Maçaneta começou a baixar