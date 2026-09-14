Um morador reagiu a um invasor dentro de casa na manhã desta segunda-feira (14), no bairro Vida Nova, em Araçatuba. Segundo as vítimas, o suspeito entrou no imóvel por volta das 6h e foi surpreendido pelo corretor de imóveis Erik Matos Cruz.
Durante o confronto, o invasor teria se armado com uma faca e fugido. Ele foi perseguido e acabou contido pelo próprio morador, com a ajuda de vizinhos, até a chegada da Polícia Militar.
O suspeito recebeu atendimento médico no pronto-socorro e, posteriormente, foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). O caso foi registrado como roubo impróprio consumado e o homem permaneceu preso em flagrante.
Maçaneta começou a baixar
Erik contou que estava no quarto quando ouviu barulhos nos fundos da residência. Inicialmente, acreditou que o som pudesse ter sido provocado pelo gato da família.
O morador ficou em alerta, porém, ao perceber sombras e movimentação pela fresta de luz embaixo da porta. Pouco depois, segundo ele, a maçaneta começou a baixar lentamente. “Eu vi a maçaneta da porta baixando devagarzinho”, relatou.
Erik ficou ao lado da porta aguardando. Quando o suspeito entrou, o corretor reagiu e os dois entraram em confronto. Durante a ação, Erik sofreu ferimentos e teve um dos dedos mordido.
Ainda segundo o relato, o invasor pegou uma faca. Diante da arma, Erik recuou e o homem deixou o imóvel, fugindo pelas ruas do bairro.
De acordo com o morador, antes de ser surpreendido, o suspeito já havia separado objetos que pretendia levar da residência, entre eles uma motocicleta, uma geladeira e outros utensílios.
Companheira acordou com a confusão
A esteticista Karol da Silva Oliveira, companheira de Erik, dormia quando acordou com a movimentação. Segundo ela, o corretor pediu imediatamente que não se aproximasse porque o invasor estava armado.
“Eu só acordei com ele pulando de um lado para o outro. Ele falava: ‘Amor, não vem, porque ele está armado’”, contou.
Enquanto Erik seguiu o suspeito, Karol acionou a Polícia Militar e pediu ajuda aos vizinhos. Abalada, ela afirmou que naquele momento temia principalmente pela vida do companheiro.
“Minha preocupação não era ele roubar minha casa. Minha preocupação era algo que eu não posso ter mais”, disse.
Karol relatou ainda que o casal já havia enfrentado um furto no imóvel anteriormente. Segundo ela, depois de ser contido, o suspeito teria ameaçado retornar caso fosse colocado em liberdade. A esteticista afirmou que, diante do episódio, não se sente mais segura para permanecer no local.
Vizinhos ajudaram na contenção
O tenente Patrício Bueno, da Polícia Militar, informou que as equipes receberam o chamado nas primeiras horas da manhã e seguiram para o local.
Quando os policiais chegaram, encontraram o suspeito contido pelo morador e por vizinhos.
“De pronto, as viaturas se deslocaram para o local e se depararam com a situação de um criminoso sendo contido por populares, pela própria vítima e alguns vizinhos”, afirmou o tenente.
Segundo Bueno, após ser surpreendido dentro da residência, o suspeito utilizou uma faca e correu pelas ruas do bairro. Erik e os vizinhos conseguiram alcançá-lo e contê-lo até a chegada da PM.
O tenente afirmou ainda que o homem possui antecedentes por crimes contra o patrimônio e que esta seria a quinta prisão dele por esse tipo de crime.
Como o suspeito apresentava ferimentos após a contenção, foi encaminhado pela Polícia Militar ao pronto-socorro municipal. Depois do atendimento e da liberação médica, foi apresentado na CPJ.
O caso foi registrado como roubo impróprio consumado, com prisão em flagrante.
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