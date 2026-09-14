A Polícia Militar prendeu, na tarde de sábado (12), o homem de 35 anos suspeito de esfaquear uma mulher de 34 anos no pescoço durante a madrugada, em Araçatuba. Ele foi localizado na Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade.

A prisão ocorreu após a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) solicitar à Justiça a prisão preventiva do investigado. O plantão judiciário de Araçatuba analisou o pedido e decretou a prisão em caráter de urgência.

Com o mandado expedido, a Polícia Militar iniciou diligências e encontrou o suspeito na região central. Os policiais cumpriram a ordem judicial e o conduziram à Central de Polícia Judiciária (CPJ).