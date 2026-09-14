A Polícia Militar prendeu, na tarde de sábado (12), o homem de 35 anos suspeito de esfaquear uma mulher de 34 anos no pescoço durante a madrugada, em Araçatuba. Ele foi localizado na Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade.
A prisão ocorreu após a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) solicitar à Justiça a prisão preventiva do investigado. O plantão judiciário de Araçatuba analisou o pedido e decretou a prisão em caráter de urgência.
Com o mandado expedido, a Polícia Militar iniciou diligências e encontrou o suspeito na região central. Os policiais cumpriram a ordem judicial e o conduziram à Central de Polícia Judiciária (CPJ).
Segundo informações da Polícia Militar, durante a abordagem, o homem confessou aos agentes ter desferido a facada contra a vítima.
Ataque aconteceu durante a madrugada
A mulher foi ferida por volta das 0h45, na Rua Igor Dourado e Castro, no bairro Porto Real. Segundo a polícia, o suspeito é ex-companheiro da atual namorada da vítima.
Conforme relatos obtidos no local, após o ataque, o homem teria pulado o muro dos fundos da residência e fugido.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a mulher e a levou para a Santa Casa de Araçatuba. Ela permaneceu internada e apresentava estado de saúde estável.
Ainda durante a madrugada, a perícia esteve na residência, assim como a delegada plantonista da DDM.
Suspeito permanece preso
Após a captura nesta tarde, a PM apresentou o homem na CPJ de Araçatuba para os procedimentos de polícia judiciária.
Como a Justiça já havia decretado a prisão preventiva, ele permanecerá preso após o cumprimento do mandado.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.