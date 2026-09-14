14 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

Dupla rouba motocicleta após ameaçar vítima em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
A vítima conduzia a motocicleta quando dois homens, que estavam em outra moto, se aproximaram e um deles fez menção de estar armado
A vítima conduzia a motocicleta quando dois homens, que estavam em outra moto, se aproximaram e um deles fez menção de estar armado

Um motociclista de 44 anos teve uma Yamaha NMAX 160 roubada por dois homens na tarde deste domingo (13), na Rua Aguapeí, na Vila Carvalho, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, um dos envolvidos ameaçou a vítima e fez menção de sacar uma arma de fogo.

O roubo ocorreu por volta das 17h, nas proximidades de um shopping. De acordo com o relato registrado na Polícia Civil, a vítima conduzia a motocicleta quando dois homens, que estavam em outra moto, se aproximaram.

Criminosos mandaram vítima parar

Segundo o boletim, a dupla ordenou que o motociclista parasse. Em seguida, o homem que estava na garupa teria feito menção de retirar algo da cintura, aparentando ser uma arma de fogo.

Ainda conforme o relato, o suspeito teria gritado: “Perdeu, perdeu”. Diante da ameaça, a vítima desceu imediatamente da motocicleta.

Na sequência, o homem que estava na garupa, descrito apenas como alguém que usava jaqueta preta, assumiu a Yamaha NMAX 160 e fugiu em direção ao shopping.

Polícia investiga roubo da motocicleta

A vítima informou que não conseguiu fornecer outras características dos envolvidos. Até o momento do registro da ocorrência, a motocicleta ainda não havia sido recuperada.

A Polícia Civil registrou o caso como roubo de veículo com participação de duas ou mais pessoas. O boletim foi encaminhado para as providências de polícia judiciária.

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