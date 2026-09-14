Um motociclista de 44 anos teve uma Yamaha NMAX 160 roubada por dois homens na tarde deste domingo (13), na Rua Aguapeí, na Vila Carvalho, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, um dos envolvidos ameaçou a vítima e fez menção de sacar uma arma de fogo.

O roubo ocorreu por volta das 17h, nas proximidades de um shopping. De acordo com o relato registrado na Polícia Civil, a vítima conduzia a motocicleta quando dois homens, que estavam em outra moto, se aproximaram.

Criminosos mandaram vítima parar

Segundo o boletim, a dupla ordenou que o motociclista parasse. Em seguida, o homem que estava na garupa teria feito menção de retirar algo da cintura, aparentando ser uma arma de fogo.