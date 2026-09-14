Um motociclista de 44 anos teve uma Yamaha NMAX 160 roubada por dois homens na tarde deste domingo (13), na Rua Aguapeí, na Vila Carvalho, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, um dos envolvidos ameaçou a vítima e fez menção de sacar uma arma de fogo.
O roubo ocorreu por volta das 17h, nas proximidades de um shopping. De acordo com o relato registrado na Polícia Civil, a vítima conduzia a motocicleta quando dois homens, que estavam em outra moto, se aproximaram.
Criminosos mandaram vítima parar
Segundo o boletim, a dupla ordenou que o motociclista parasse. Em seguida, o homem que estava na garupa teria feito menção de retirar algo da cintura, aparentando ser uma arma de fogo.
Ainda conforme o relato, o suspeito teria gritado: “Perdeu, perdeu”. Diante da ameaça, a vítima desceu imediatamente da motocicleta.
Na sequência, o homem que estava na garupa, descrito apenas como alguém que usava jaqueta preta, assumiu a Yamaha NMAX 160 e fugiu em direção ao shopping.
Polícia investiga roubo da motocicleta
A vítima informou que não conseguiu fornecer outras características dos envolvidos. Até o momento do registro da ocorrência, a motocicleta ainda não havia sido recuperada.
A Polícia Civil registrou o caso como roubo de veículo com participação de duas ou mais pessoas. O boletim foi encaminhado para as providências de polícia judiciária.
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