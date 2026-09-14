A Polícia Civil de Valparaíso prendeu temporariamente, nesse domingo (13), um homem investigado por uma tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, relacionada a preconceito e homofobia. O suspeito foi localizado em Catanduva após o avanço das investigações sobre seu paradeiro.

A prisão ocorreu durante a Operação Stonewall, deflagrada pela Polícia Civil de Valparaíso para localizar o investigado. O mandado de prisão temporária, com prazo de 30 dias, foi expedido pela 1ª Vara da Comarca de Valparaíso.

De acordo com a investigação, o crime ocorreu na madrugada de 30 de agosto, por volta das 2h30, na região central de Valparaíso.