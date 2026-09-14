A Polícia Civil de Valparaíso prendeu temporariamente, nesse domingo (13), um homem investigado por uma tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, relacionada a preconceito e homofobia. O suspeito foi localizado em Catanduva após o avanço das investigações sobre seu paradeiro.
A prisão ocorreu durante a Operação Stonewall, deflagrada pela Polícia Civil de Valparaíso para localizar o investigado. O mandado de prisão temporária, com prazo de 30 dias, foi expedido pela 1ª Vara da Comarca de Valparaíso.
De acordo com a investigação, o crime ocorreu na madrugada de 30 de agosto, por volta das 2h30, na região central de Valparaíso.
Segundo os investigadores, o suspeito teria iniciado uma discussão com a vítima, outro homem, após interpretar um cumprimento como uma suposta manifestação de interesse sexual.
O primeiro desentendimento teria sido interrompido com a intervenção de terceiros. Após a dispersão dos envolvidos, porém, o investigado teria seguido a vítima, que caminhava sozinha pelas proximidades.
Ainda conforme a Polícia Civil, ao alcançá-la, o homem teria derrubado a vítima e iniciado uma sequência de agressões, com chutes e pisões direcionados à cabeça e ao rosto.
A vítima estaria caída e sem condições de se defender quando as agressões teriam sido interrompidas pela intervenção de outras pessoas, que conseguiram impedir a continuidade do ataque.
A investigação aponta ainda que, durante as agressões, teriam sido proferidas ofensas de cunho homofóbico. Parte do episódio teria sido registrada em arquivos de áudio e vídeo, que foram incorporados ao procedimento policial e estão sendo analisados pelos investigadores.
Investigado foi localizado em Catanduva
Após reunir elementos sobre o caso e obter a ordem judicial, a Polícia Civil iniciou diligências para localizar o suspeito.
As equipes realizaram buscas em diferentes endereços de Catanduva, com apoio da Guarda Municipal.
Durante as diligências, o investigado se apresentou voluntariamente no Plantão de Polícia Judiciária de Catanduva. No local, os policiais cumpriram o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.
O homem permanece à disposição do Poder Judiciário.
A Polícia Civil continua as investigações para esclarecer integralmente as circunstâncias do ataque, reunir novos elementos e individualizar as responsabilidades relacionadas ao caso.
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