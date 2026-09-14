Uma ação da Polícia Militar terminou com duas pessoas presas em flagrante por tráfico de drogas na manhã deste domingo (13), no bairro Vila Bandeirante, em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 9h50, durante patrulhamento especializado realizado por equipes da Rocam.

Segundo informações do registro policial, os militares trafegavam pelo bairro quando teriam presenciado uma mulher, de 74 anos, entregando algo a um homem que permanecia próximo ao portão de uma residência.

Diante da suspeita, os policiais abordaram o homem, de 29 anos, ainda em via pública. Durante a busca pessoal, foram encontradas porções de uma substância semelhante à cocaína, que estariam separadas para comercialização.