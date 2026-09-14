Uma ação da Polícia Militar terminou com duas pessoas presas em flagrante por tráfico de drogas na manhã deste domingo (13), no bairro Vila Bandeirante, em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 9h50, durante patrulhamento especializado realizado por equipes da Rocam.
Segundo informações do registro policial, os militares trafegavam pelo bairro quando teriam presenciado uma mulher, de 74 anos, entregando algo a um homem que permanecia próximo ao portão de uma residência.
Diante da suspeita, os policiais abordaram o homem, de 29 anos, ainda em via pública. Durante a busca pessoal, foram encontradas porções de uma substância semelhante à cocaína, que estariam separadas para comercialização.
Enquanto a abordagem era realizada, a mulher correu para o interior do imóvel. De acordo com a ocorrência, durante a fuga ela teria dispensado algumas cédulas de dinheiro no chão, que posteriormente foram recolhidas pelos policiais.
Com autorização para verificar a residência, a equipe realizou buscas no imóvel e encontrou, em um dos quartos, uma caixa contendo um tablete de substância semelhante à maconha, com aproximadamente 400 gramas.
No mesmo local também foram localizadas porções individualizadas de entorpecentes, materiais utilizados para acondicionamento das drogas, balança de precisão, tesoura com vestígios de substância semelhante a entorpecente, eppendorfs e dinheiro.
Ao todo, foram apreendidos R$ 3.509 em espécie, além de um aparelho celular.
Conforme o registro policial, o telefone recebia sucessivas notificações de transferências bancárias em diferentes valores durante o atendimento da ocorrência.
A abordagem ocorreu sem resistência por parte dos envolvidos.
Os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia e permaneceram à disposição da Justiça. A ocorrência foi apresentada pelas equipes responsáveis pelo patrulhamento especializado.
A ação integra o trabalho ostensivo da Polícia Militar nos bairros de Birigui, com foco na identificação e repressão ao comércio ilegal de entorpecentes.
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