Durante décadas, jogar futebol no Brasil foi um sonho proibido para muitas mulheres. Entre 1941 e 1979, a modalidade feminina sofreu restrições oficiais no país, período em que a prática era considerada incompatível com a “natureza feminina” por uma legislação da época. Mesmo diante das barreiras, mulheres resistiram e mantiveram viva a relação com a bola.

Mais de 40 anos depois do fim da proibição, o futebol feminino busca consolidar seu espaço, ampliar oportunidades e formar novas gerações de atletas. Em Birigui, esse movimento ganha um novo capítulo com o retorno de Letícia Caputte ao Bandeirante Esporte Clube, agora como treinadora das categorias Sub-15 e Sub-17 Feminino.

A profissional, que já havia participado de um projeto voltado ao futebol feminino do clube em outra gestão, retorna com uma proposta voltada principalmente para a formação de atletas. A ideia é criar uma base estruturada, oferecendo às meninas um caminho de desenvolvimento dentro do esporte.