Durante décadas, jogar futebol no Brasil foi um sonho proibido para muitas mulheres. Entre 1941 e 1979, a modalidade feminina sofreu restrições oficiais no país, período em que a prática era considerada incompatível com a “natureza feminina” por uma legislação da época. Mesmo diante das barreiras, mulheres resistiram e mantiveram viva a relação com a bola.
Mais de 40 anos depois do fim da proibição, o futebol feminino busca consolidar seu espaço, ampliar oportunidades e formar novas gerações de atletas. Em Birigui, esse movimento ganha um novo capítulo com o retorno de Letícia Caputte ao Bandeirante Esporte Clube, agora como treinadora das categorias Sub-15 e Sub-17 Feminino.
A profissional, que já havia participado de um projeto voltado ao futebol feminino do clube em outra gestão, retorna com uma proposta voltada principalmente para a formação de atletas. A ideia é criar uma base estruturada, oferecendo às meninas um caminho de desenvolvimento dentro do esporte.
“É uma sensação de muita alegria e, principalmente, de honra. O futebol feminino sempre fez parte da minha trajetória e poder voltar a estar à frente desse projeto, trabalhando com as meninas e contribuindo para o desenvolvimento delas como atletas, é muito especial para mim”, afirma Letícia.
Segundo a treinadora, o retorno ao clube acontece em um momento diferente da sua carreira, com novas experiências acumuladas e maior preparação para o desafio. “Volto ainda mais preparada, com novas experiências e com muita vontade de trabalhar. Sei da responsabilidade que é representar o clube e espero poder contribuir não só dentro de campo, mas também na formação dessas atletas”, destaca.
O projeto do Bandeirante tem como principal objetivo construir um ambiente de desenvolvimento completo para as jogadoras, indo além dos resultados imediatos. A comissão técnica pretende trabalhar aspectos técnicos, físicos, táticos e comportamentais, respeitando o processo de evolução de cada atleta.
“A ideia é trabalhar aspectos técnicos, físicos, táticos e comportamentais, respeitando o processo de desenvolvimento de cada atleta. Queremos criar uma base, dar oportunidade para essas meninas e fazer com que elas entendam que existe um caminho possível dentro do futebol”, explica Letícia.
O crescimento da modalidade também aparece nos números e na estrutura das competições. O Campeonato Paulista Feminino, organizado pela Federação Paulista de Futebol, reúne atualmente algumas das principais equipes do país e, em 2026, conta com oito participantes, entre elas Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Ferroviária, Red Bull Bragantino, Mirassol e Taubaté.
Apesar dos avanços, o futebol feminino ainda busca maior profissionalização, investimento e oportunidades para atletas fora dos grandes centros. Para Letícia, a região possui potencial e precisa fortalecer projetos que aproximem meninas do esporte desde as categorias iniciais.
“Eu vejo o futebol feminino na região com muito potencial. Temos meninas com talento, vontade de aprender e, principalmente, vontade de jogar. O que precisamos cada vez mais é criar oportunidades, oferecer estrutura e proporcionar um trabalho realmente direcionado ao desenvolvimento dessas atletas”, avalia.
O novo projeto feminino do Bandeirante faz parte de uma estrutura esportiva que já mantém tradição no futebol masculino. O Leão disputa atualmente a Série A3 do Campeonato Paulista, participou recentemente da Copa Paulista e chegou ao play-in da competição, além de investir nas categorias de base, como no Campeonato Paulista Sub-20 deste ano.
Para Letícia, a missão agora é construir uma trajetória de longo prazo com as meninas do clube. “É um projeto que está começando uma nova etapa, e eu acredito muito no potencial que temos para construir algo muito bonito para o futebol feminino do Bandeirante”, afirma.
Mais do que formar jogadoras, a treinadora acredita que o papel do projeto é preparar atletas para os desafios do esporte competitivo. “Mais do que formar jogadoras, a gente quer formar atletas preparadas para entender o jogo, competir e buscar o próximo nível”, finaliza.
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