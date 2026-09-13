Um homem foi preso pela Polícia Militar neste sábado (12) após ser acusado de ameaçar a ex-companheira de morte e descumprir uma medida protetiva de urgência, em Santo Antônio do Aracanguá.
Segundo a corporação, a vítima informou aos policiais que possui uma ordem judicial contra o ex-companheiro e relatou que ele teria ido até sua residência na noite anterior, onde fez ameaças de morte.
Na manhã seguinte, o suspeito teria retornado ao imóvel, mesmo sabendo da existência da medida protetiva. A equipe policial foi acionada e encontrou o homem dentro da residência.
Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Polícia de Auriflama, onde o caso foi registrado como ameaça e descumprimento de medida protetiva. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
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