Um homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo na noite deste sábado (12), em Buritama. A prisão ocorreu durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro Gleba 13.

De acordo com a corporação, os policiais abordaram o indivíduo que conduzia uma motocicleta após informações sobre possíveis irregularidades envolvendo o veículo. Durante a revista pessoal, nenhum item ilegal foi encontrado.

O suspeito autorizou a entrada da equipe na residência. Durante buscas no quarto utilizado por ele, os policiais localizaram um revólver calibre .38 com a numeração suprimida, sem coronha e apresentando sinais de corrosão, além de uma munição intacta.