Um homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo na noite deste sábado (12), em Buritama. A prisão ocorreu durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro Gleba 13.
De acordo com a corporação, os policiais abordaram o indivíduo que conduzia uma motocicleta após informações sobre possíveis irregularidades envolvendo o veículo. Durante a revista pessoal, nenhum item ilegal foi encontrado.
O suspeito autorizou a entrada da equipe na residência. Durante buscas no quarto utilizado por ele, os policiais localizaram um revólver calibre .38 com a numeração suprimida, sem coronha e apresentando sinais de corrosão, além de uma munição intacta.
O homem foi levado ao Distrito Policial, onde a prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial. A motocicleta também foi apreendida e encaminhada para perícia. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
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