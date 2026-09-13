13 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
AÇÃO DA PM

Homem é preso com revólver durante abordagem em Buritama

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Arma com numeração raspada foi encontrada dentro da residência do suspeito
Arma com numeração raspada foi encontrada dentro da residência do suspeito

Um homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo na noite deste sábado (12), em Buritama. A prisão ocorreu durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro Gleba 13.

De acordo com a corporação, os policiais abordaram o indivíduo que conduzia uma motocicleta após informações sobre possíveis irregularidades envolvendo o veículo. Durante a revista pessoal, nenhum item ilegal foi encontrado.

O suspeito autorizou a entrada da equipe na residência. Durante buscas no quarto utilizado por ele, os policiais localizaram um revólver calibre .38 com a numeração suprimida, sem coronha e apresentando sinais de corrosão, além de uma munição intacta.

O homem foi levado ao Distrito Policial, onde a prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial. A motocicleta também foi apreendida e encaminhada para perícia. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários