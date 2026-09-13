Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (13), em Guzolândia, após uma abordagem da Polícia Militar que terminou com a apreensão de cocaína e crack.
Segundo a PM, dois ocupantes de uma motocicleta tentaram fugir ao perceber a aproximação da equipe policial. Um deles foi abordado e, durante a busca pessoal, os policiais encontraram dois microtubos com cocaína e R$ 124 em dinheiro.
Ainda conforme a corporação, o suspeito informou que realizava a venda dos entorpecentes e indicou que havia mais drogas armazenadas em sua residência.
No imóvel, foram localizadas quatro porções de crack e outros 43 microtubos com cocaína, todos aparentemente preparados para comercialização.
O homem foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado no Plantão Policial de Auriflama, onde a prisão por tráfico de drogas foi confirmada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
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