13 de setembro de 2026
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GUZOLÂNDIA

Traficante é preso com cocaína e crack após tentativa de fuga

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Polícia encontrou drogas prontas para venda durante abordagem e busca em imóvel
Polícia encontrou drogas prontas para venda durante abordagem e busca em imóvel

Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (13), em Guzolândia, após uma abordagem da Polícia Militar que terminou com a apreensão de cocaína e crack.

Segundo a PM, dois ocupantes de uma motocicleta tentaram fugir ao perceber a aproximação da equipe policial. Um deles foi abordado e, durante a busca pessoal, os policiais encontraram dois microtubos com cocaína e R$ 124 em dinheiro.

Ainda conforme a corporação, o suspeito informou que realizava a venda dos entorpecentes e indicou que havia mais drogas armazenadas em sua residência.

No imóvel, foram localizadas quatro porções de crack e outros 43 microtubos com cocaína, todos aparentemente preparados para comercialização.

O homem foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado no Plantão Policial de Auriflama, onde a prisão por tráfico de drogas foi confirmada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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