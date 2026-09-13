Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (13), em Guzolândia, após uma abordagem da Polícia Militar que terminou com a apreensão de cocaína e crack.

Segundo a PM, dois ocupantes de uma motocicleta tentaram fugir ao perceber a aproximação da equipe policial. Um deles foi abordado e, durante a busca pessoal, os policiais encontraram dois microtubos com cocaína e R$ 124 em dinheiro.

Ainda conforme a corporação, o suspeito informou que realizava a venda dos entorpecentes e indicou que havia mais drogas armazenadas em sua residência.