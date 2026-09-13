Um homem foi preso por tráfico de drogas e direção perigosa na tarde deste sábado (12), em Birigui, após uma tentativa de abordagem da Polícia Militar terminar em perseguição e queda de uma motocicleta.

Segundo a PM, dois indivíduos estavam em uma moto quando receberam ordem de parada, mas o condutor desobedeceu e iniciou a fuga. Durante o acompanhamento policial, o veículo acabou caindo no bairro Portal da Pérola II.

O passageiro foi abordado pelos policiais e, durante a revista pessoal, foram encontrados 32 microtubos com cocaína, uma porção de maconha e R$ 14 em dinheiro.