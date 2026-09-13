13 de setembro de 2026
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FUGA COM ACIDENTE

Moto cai durante fuga e passageiro é preso com drogas em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Suspeito transportava cocaína e maconha após tentativa de abordagem policial
Suspeito transportava cocaína e maconha após tentativa de abordagem policial

Um homem foi preso por tráfico de drogas e direção perigosa na tarde deste sábado (12), em Birigui, após uma tentativa de abordagem da Polícia Militar terminar em perseguição e queda de uma motocicleta.

Segundo a PM, dois indivíduos estavam em uma moto quando receberam ordem de parada, mas o condutor desobedeceu e iniciou a fuga. Durante o acompanhamento policial, o veículo acabou caindo no bairro Portal da Pérola II.

O passageiro foi abordado pelos policiais e, durante a revista pessoal, foram encontrados 32 microtubos com cocaína, uma porção de maconha e R$ 14 em dinheiro.

O suspeito foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para atendimento médico e, depois, levado ao Distrito Policial, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi confirmada.

A motocicleta foi recolhida ao pátio. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

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