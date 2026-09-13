13 de setembro de 2026
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ARAÇATUBA

Jovem é detido após bater moto contra viatura da Guarda Municipal

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Teste do bafômetro apontou índice acima do permitido para prisão em flagrante
Teste do bafômetro apontou índice acima do permitido para prisão em flagrante

Um jovem de 20 anos foi detido na madrugada deste sábado (12), em Araçatuba, após se envolver em uma colisão entre a motocicleta que conduzia e uma viatura da Guarda Municipal. Ele é suspeito de dirigir sob efeito de álcool. 

Os guardas faziam patrulhamento pela rua Cussy de Almeida quando viram o acusado transportando um jovem na garupa de Honda Titan 150.

De acordo com a ocorrência, o acidente aconteceu durante a madrugada e provocou a queda do condutor e do passageiro da moto. O jovem sofreu escoriações na perna esquerda e precisou ser socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado ao pronto-socorro municipal.

O passageiro teve apenas ferimentos leves e recusou atendimento médico.

Após receber alta, o motociclista foi encaminhado ao plantão policial, onde realizou o teste do bafômetro. O exame apontou resultado de 0,48 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, índice superior ao limite de 0,33 mg/L, previsto para configuração de prisão em flagrante.

O jovem solicitou a realização de exame de sangue como contraprova e, após ser ouvido, foi liberado. O resultado do exame complementar deverá auxiliar na análise do caso.

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