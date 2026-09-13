Um jovem de 20 anos foi detido na madrugada deste sábado (12), em Araçatuba, após se envolver em uma colisão entre a motocicleta que conduzia e uma viatura da Guarda Municipal. Ele é suspeito de dirigir sob efeito de álcool.

Os guardas faziam patrulhamento pela rua Cussy de Almeida quando viram o acusado transportando um jovem na garupa de Honda Titan 150.

De acordo com a ocorrência, o acidente aconteceu durante a madrugada e provocou a queda do condutor e do passageiro da moto. O jovem sofreu escoriações na perna esquerda e precisou ser socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado ao pronto-socorro municipal.