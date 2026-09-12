12 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VIOLÊNCIA

Homem é preso após agredir companheira e violar medida protetiva

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Segundo a vítima, suspeito também danificou uma TV e ameaçou colocar fogo na casa
Segundo a vítima, suspeito também danificou uma TV e ameaçou colocar fogo na casa

Um homem foi preso após uma ocorrência de violência doméstica na madrugada desta sexta-feira (11), no bairro Rosa Alberton, em Penápolis. Durante o atendimento, os policiais constataram que havia uma medida protetiva de urgência em vigor contra o suspeito.

De acordo com o relato da vítima, o casal teve uma discussão e, durante o desentendimento, o homem teria danificado uma televisão e feito ameaças de incendiar a residência. Ainda segundo ela, o suspeito a agrediu com um soco na boca e um chute na perna.

Os envolvidos foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal para a realização de exames cautelares. Na sequência, foram conduzidos ao Plantão de Polícia Judiciária.

A autoridade policial registrou o caso como violência doméstica, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

O homem recebeu voz de prisão e permaneceu à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários