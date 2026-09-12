Um homem foi preso após uma ocorrência de violência doméstica na madrugada desta sexta-feira (11), no bairro Rosa Alberton, em Penápolis. Durante o atendimento, os policiais constataram que havia uma medida protetiva de urgência em vigor contra o suspeito.

De acordo com o relato da vítima, o casal teve uma discussão e, durante o desentendimento, o homem teria danificado uma televisão e feito ameaças de incendiar a residência. Ainda segundo ela, o suspeito a agrediu com um soco na boca e um chute na perna.

Os envolvidos foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal para a realização de exames cautelares. Na sequência, foram conduzidos ao Plantão de Polícia Judiciária.