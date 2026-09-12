12 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PENÁPOLIS

Operação policial faz 751 testes e remove seis veículos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Fiscalização aplicou 42 autuações durante ação voltada ao combate à embriaguez
Fiscalização aplicou 42 autuações durante ação voltada ao combate à embriaguez

Uma operação de fiscalização de trânsito realizada nesta sexta-feira (11), em Penápolis, terminou com 751 testes de alcoolemia e seis veículos removidos.

A ação, denominada Operação “Direção Segura Integrada” (ODSI), foi realizada por policiais militares do 2º BPM/I em conjunto com o Detran-SP e a Polícia Civil.

O objetivo foi reforçar a fiscalização nas ruas, identificar possíveis condutores sob influência de álcool e combater outras irregularidades de trânsito.

Ao longo da operação, foram registradas 42 autuações por diferentes infrações. Seis veículos acabaram removidos, sendo quatro motocicletas e dois automóveis.

A operação faz parte das ações integradas de fiscalização para aumentar a segurança no trânsito e coibir a condução de veículos após o consumo de bebidas alcoólicas.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários