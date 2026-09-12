Uma operação de fiscalização de trânsito realizada nesta sexta-feira (11), em Penápolis, terminou com 751 testes de alcoolemia e seis veículos removidos.

A ação, denominada Operação “Direção Segura Integrada” (ODSI), foi realizada por policiais militares do 2º BPM/I em conjunto com o Detran-SP e a Polícia Civil.

O objetivo foi reforçar a fiscalização nas ruas, identificar possíveis condutores sob influência de álcool e combater outras irregularidades de trânsito.