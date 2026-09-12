12 de setembro de 2026
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PENÁPOLIS

Homem é preso após ameaçar mulher e prometer incendiar casa

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmara dos Deputados
Vítima relatou ter sido agredida durante discussão e ameaçada de morte pelo marido
Vítima relatou ter sido agredida durante discussão e ameaçada de morte pelo marido

Um homem foi preso após uma ocorrência de violência doméstica registrada na manhã desta sexta-feira (11), no bairro Benone Soares, em Penápolis.

A Polícia Militar foi chamada para atender o caso e encontrou o casal no imóvel. Conforme o relato da vítima, o marido teria dado um soco na região do pescoço durante uma discussão. Ela também afirmou ter sido ameaçada de morte e ouviu do homem que a residência seria incendiada.

O suspeito apresentou uma versão diferente aos policiais. Segundo ele, houve apenas um empurrão durante o desentendimento entre o casal.

Os dois foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica e, depois, levados à Delegacia de Defesa da Mulher.

A ocorrência foi registrada como violência doméstica, vias de fato e ameaça. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça

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