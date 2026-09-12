Um homem foi preso após uma ocorrência de violência doméstica registrada na manhã desta sexta-feira (11), no bairro Benone Soares, em Penápolis.

A Polícia Militar foi chamada para atender o caso e encontrou o casal no imóvel. Conforme o relato da vítima, o marido teria dado um soco na região do pescoço durante uma discussão. Ela também afirmou ter sido ameaçada de morte e ouviu do homem que a residência seria incendiada.

O suspeito apresentou uma versão diferente aos policiais. Segundo ele, houve apenas um empurrão durante o desentendimento entre o casal.