Um homem foi preso após uma ocorrência de violência doméstica registrada na manhã desta sexta-feira (11), no bairro Benone Soares, em Penápolis.
A Polícia Militar foi chamada para atender o caso e encontrou o casal no imóvel. Conforme o relato da vítima, o marido teria dado um soco na região do pescoço durante uma discussão. Ela também afirmou ter sido ameaçada de morte e ouviu do homem que a residência seria incendiada.
O suspeito apresentou uma versão diferente aos policiais. Segundo ele, houve apenas um empurrão durante o desentendimento entre o casal.
Os dois foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica e, depois, levados à Delegacia de Defesa da Mulher.
A ocorrência foi registrada como violência doméstica, vias de fato e ameaça. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça
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