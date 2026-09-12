Um adolescente foi apreendido por ato infracional relacionado ao tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (11), no bairro São José, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe de Força Tática fazia patrulhamento pela região quando avistou o jovem andando de bicicleta. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir, mas foi acompanhado e abordado.

Durante a revista, foram encontrados 75 microtubos contendo cocaína, com peso total de 75 gramas, além de dez porções de maconha, que somaram 25 gramas. Um celular também foi apreendido.