12 de setembro de 2026
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ARAÇATUBA

Adolescente foge de PM de bicicleta e acaba apreendido com drogas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Jovem carregava 75 microtubos de cocaína e porções de maconha no bairro São José
Jovem carregava 75 microtubos de cocaína e porções de maconha no bairro São José

Um adolescente foi apreendido por ato infracional relacionado ao tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (11), no bairro São José, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe de Força Tática fazia patrulhamento pela região quando avistou o jovem andando de bicicleta. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir, mas foi acompanhado e abordado.

Durante a revista, foram encontrados 75 microtubos contendo cocaína, com peso total de 75 gramas, além de dez porções de maconha, que somaram 25 gramas. Um celular também foi apreendido.

O adolescente foi levado à Central de Flagrantes, onde a apreensão foi confirmada pela autoridade policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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