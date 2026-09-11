A Polícia Civil investiga um caso envolvendo uma menina de 12 anos e um homem que teria se apresentado como tendo 20 anos após os dois manterem contato pelo Instagram. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, a mãe procurou a polícia após descobrir que a filha havia saído de casa sem autorização no dia 5 de setembro. Inicialmente, a menina teria dito que havia saído apenas para dar uma volta.
Posteriormente, uma familiar contou à mãe que a menina utilizava um perfil no Instagram desconhecido pela família, acessado pelo celular de uma amiga.
Ao verificar a conta, a mãe encontrou conversas com um homem identificado apenas como Victor. Segundo o registro policial, ele teria informado nas mensagens que tinha 20 anos.
Menina relata encontro
Ao conversar com a filha, a mãe soube que a menina teria se encontrado com o homem no dia 5, em uma área nos fundos do Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, nas proximidades do Sítio Escola, em Araçatuba.
A mãe acionou a Polícia Militar e foi encaminhada com a filha à DDM. A família entregou à Polícia Civil capturas de tela das conversas mantidas pelo perfil utilizado pelo homem. O material deverá auxiliar a investigação na tentativa de identificá-lo e esclarecer as circunstâncias do encontro.
Polícia requisita exame
A Polícia Civil requisitou exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML). Segundo informação apresentada pela mãe e registrada na ocorrência, o exame realizado nesta sexta-feira (11) não teria constatado sinais de penetração vaginal nem rompimento do hímen.
O caso permanece sob investigação. A identidade da menina e informações que possam permitir sua identificação são preservadas.
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