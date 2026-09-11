A Polícia Civil investiga um caso envolvendo uma menina de 12 anos e um homem que teria se apresentado como tendo 20 anos após os dois manterem contato pelo Instagram. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe procurou a polícia após descobrir que a filha havia saído de casa sem autorização no dia 5 de setembro. Inicialmente, a menina teria dito que havia saído apenas para dar uma volta.

Posteriormente, uma familiar contou à mãe que a menina utilizava um perfil no Instagram desconhecido pela família, acessado pelo celular de uma amiga.