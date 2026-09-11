11 de setembro de 2026
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GENERAL SALGADO

Operação contra desmanche de caminhonetes prende homem

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e encontrou veículos e motor com indícios de adulteração; investigação apura furtos e receptação
Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e encontrou veículos e motor com indícios de adulteração; investigação apura furtos e receptação

Uma investigação sobre furtos, receptação e possível desmonte clandestino de caminhonetes levou a Polícia Civil a cumprir mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (10), em General Salgado.

Batizada de Operação Rota Noturna, a ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de General Salgado, com apoio da Delegacia Seccional de Araçatuba e do Deinter-10.

As buscas ocorreram em diferentes endereços ligados aos investigados, incluindo estabelecimentos que, segundo a Polícia Civil, poderiam ter relação com a comercialização ou desmontagem de veículos.

Durante as diligências, foram apreendidos veículos, motores, componentes automotivos, ferramentas, celulares, documentos e outros materiais.

Homem é preso em flagrante

Em um dos estabelecimentos, os policiais localizaram dois veículos e um motor com indícios de adulteração nos sinais identificadores.

O responsável pelo local foi preso em flagrante e deverá responder inicialmente por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.

Os veículos e componentes serão submetidos à perícia para identificação da procedência e confirmação de possíveis adulterações.

Polícia apura possível esquema

Segundo a Polícia Civil, a investigação não se limita à autoria dos furtos de caminhonetes registrados em General Salgado.

A apuração busca esclarecer se havia uma estrutura destinada a receber veículos de origem criminosa, ocultá-los, desmontá-los e comercializar peças e componentes.

Celulares, documentos e demais materiais apreendidos também serão analisados. A polícia busca identificar possíveis ligações com veículos furtados e eventual participação de outras pessoas.

As investigações prosseguem sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de General Salgado.

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