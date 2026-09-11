Uma investigação sobre furtos, receptação e possível desmonte clandestino de caminhonetes levou a Polícia Civil a cumprir mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (10), em General Salgado.
Batizada de Operação Rota Noturna, a ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de General Salgado, com apoio da Delegacia Seccional de Araçatuba e do Deinter-10.
As buscas ocorreram em diferentes endereços ligados aos investigados, incluindo estabelecimentos que, segundo a Polícia Civil, poderiam ter relação com a comercialização ou desmontagem de veículos.
Durante as diligências, foram apreendidos veículos, motores, componentes automotivos, ferramentas, celulares, documentos e outros materiais.
Homem é preso em flagrante
Em um dos estabelecimentos, os policiais localizaram dois veículos e um motor com indícios de adulteração nos sinais identificadores.
O responsável pelo local foi preso em flagrante e deverá responder inicialmente por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.
Os veículos e componentes serão submetidos à perícia para identificação da procedência e confirmação de possíveis adulterações.
Polícia apura possível esquema
Segundo a Polícia Civil, a investigação não se limita à autoria dos furtos de caminhonetes registrados em General Salgado.
A apuração busca esclarecer se havia uma estrutura destinada a receber veículos de origem criminosa, ocultá-los, desmontá-los e comercializar peças e componentes.
Celulares, documentos e demais materiais apreendidos também serão analisados. A polícia busca identificar possíveis ligações com veículos furtados e eventual participação de outras pessoas.
As investigações prosseguem sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de General Salgado.
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