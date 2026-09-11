Uma investigação sobre furtos, receptação e possível desmonte clandestino de caminhonetes levou a Polícia Civil a cumprir mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (10), em General Salgado.

Batizada de Operação Rota Noturna, a ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de General Salgado, com apoio da Delegacia Seccional de Araçatuba e do Deinter-10.

As buscas ocorreram em diferentes endereços ligados aos investigados, incluindo estabelecimentos que, segundo a Polícia Civil, poderiam ter relação com a comercialização ou desmontagem de veículos.