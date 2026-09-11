Penápolis ocupa a terceira posição no Estado entre os municípios que mais movimentaram processos pelo SEI Cidades, sistema eletrônico utilizado pelas prefeituras para tramitação de documentos e processos administrativos.

Segundo levantamento do Governo do Estado, o município contabiliza 71.064 processos, atrás apenas de Sorocaba, com 345.081, e São Vicente, com 147.597.

Outra cidade da região de Araçatuba aparece entre as dez primeiras. Valparaíso ocupa a décima posição, com 43.427 processos.