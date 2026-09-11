11 de setembro de 2026
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GESTÃO PÚBLICA

Penápolis é 3ª no Estado em uso de sistema digital

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação | Prefeitura Municipal de Penápolis
Paço Municipal de Penápolis: cidade ocupa a terceira posição no Estado em número de processos movimentados pelo SEI Cidades
Paço Municipal de Penápolis: cidade ocupa a terceira posição no Estado em número de processos movimentados pelo SEI Cidades

Penápolis ocupa a terceira posição no Estado entre os municípios que mais movimentaram processos pelo SEI Cidades, sistema eletrônico utilizado pelas prefeituras para tramitação de documentos e processos administrativos.

Segundo levantamento do Governo do Estado, o município contabiliza 71.064 processos, atrás apenas de Sorocaba, com 345.081, e São Vicente, com 147.597.

Outra cidade da região de Araçatuba aparece entre as dez primeiras. Valparaíso ocupa a décima posição, com 43.427 processos.

Em Penápolis, aproximadamente 80% dos processos administrativos já são realizados digitalmente, segundo o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação da Prefeitura.

O município adotou oficialmente o SEI Cidades em abril de 2024. O sistema substitui processos em papel e permite criar, assinar, tramitar e acompanhar documentos eletronicamente.

Valparaíso também implantou o sistema em 2024.

Em todo o Estado, 501 prefeituras aderiram à plataforma e mais de 1,8 milhão de processos municipais foram movimentados eletronicamente até 31 de agosto.

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