Araçatuba passou a contar com uma ala exclusiva para o acolhimento de mulheres em situação de rua e que vivenciam violações de direitos. O espaço foi entregue pela Prefeitura nesta quinta-feira (10) e integra o Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas “João Eduardo Torrezilhas”.

Com capacidade para até nove mulheres, a ala possui dois quartos, banheiro, sala, sala de jantar e copa. A vereadora Sol do Autismo destinou R$ 150 mil em emenda parlamentar para o serviço. Segundo a Prefeitura, o valor é suficiente para custear 17 meses de aluguel do imóvel onde funciona a ala feminina.

Acolhimento pode durar seis meses

O acolhimento terá caráter excepcional e poderá durar até seis meses, conforme as necessidades de cada mulher e o planejamento para a saída da situação de rua.