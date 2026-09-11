Araçatuba passou a contar com uma ala exclusiva para o acolhimento de mulheres em situação de rua e que vivenciam violações de direitos. O espaço foi entregue pela Prefeitura nesta quinta-feira (10) e integra o Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas “João Eduardo Torrezilhas”.
Com capacidade para até nove mulheres, a ala possui dois quartos, banheiro, sala, sala de jantar e copa. A vereadora Sol do Autismo destinou R$ 150 mil em emenda parlamentar para o serviço. Segundo a Prefeitura, o valor é suficiente para custear 17 meses de aluguel do imóvel onde funciona a ala feminina.
Acolhimento pode durar seis meses
O acolhimento terá caráter excepcional e poderá durar até seis meses, conforme as necessidades de cada mulher e o planejamento para a saída da situação de rua.
Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, as mulheres também terão acesso à rede de proteção social e a ações voltadas à autonomia e garantia de direitos.
O secretário municipal de Assistência Social, Edson Neves Terra Júnior, afirmou que o serviço busca atender às necessidades imediatas e contribuir para a reconstrução dos projetos de vida das mulheres acolhidas.
Participaram da entrega a vice-prefeita Nice Zucon; a primeira-dama e presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Social, Priscila Lopes Zanatta; o secretário Edson Neves Terra Júnior; e a vereadora Sol do Autismo.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.