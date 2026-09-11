A Prefeitura de Araçatuba apresentou uma proposta para ampliar as parcerias com instituições de longa permanência para idosos (ILPIs). A medida busca fortalecer o atendimento a idosos que necessitam de cuidados intensivos e acompanhamento profissional especializado.
A proposta foi discutida em reunião realizada nesta quinta-feira (10). Participaram representantes da Prefeitura, do Ministério Público, das quatro instituições conveniadas com a política municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI).
Atendimento a idosos com maior dependência
O principal ponto do encontro foi a busca por alternativas para acolher idosos classificados com grau de dependência 3. Esse público necessita de mais cuidados e acompanhamento profissional dentro das instituições.
Segundo a vice-prefeita Nice Zucon, o município vem discutindo formas de garantir atendimento adequado aos idosos nessa situação. Além disso, a proposta prevê a destinação de recursos públicos para fortalecer a parceria com as instituições.
Também participaram da reunião o secretário municipal de Assistência Social, Edson Neves Terra Júnior; a secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa; e o assessor executivo da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Vinicius Schweter.
Os promotores de Justiça Joel Furlan e Marcelo Sorrentino Neira também acompanharam a discussão.
Município pretende definir novos fluxos
De acordo com o secretário de Assistência Social, a reunião permitiu alinhar as ações entre o poder público e os demais setores envolvidos. Agora, novos encontros deverão ocorrer para construir fluxos de trabalho e avançar na ampliação das parcerias.
Conforme Edson Neves Terra Júnior, a proposta é integrar as políticas de assistência social e saúde ao trabalho desenvolvido pelas ILPIs. Dessa forma, o município pretende ampliar a capacidade de atendimento e a proteção aos idosos que necessitam de cuidados contínuos.
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