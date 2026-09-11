A Prefeitura de Araçatuba apresentou uma proposta para ampliar as parcerias com instituições de longa permanência para idosos (ILPIs). A medida busca fortalecer o atendimento a idosos que necessitam de cuidados intensivos e acompanhamento profissional especializado.

A proposta foi discutida em reunião realizada nesta quinta-feira (10). Participaram representantes da Prefeitura, do Ministério Público, das quatro instituições conveniadas com a política municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI).

Atendimento a idosos com maior dependência

O principal ponto do encontro foi a busca por alternativas para acolher idosos classificados com grau de dependência 3. Esse público necessita de mais cuidados e acompanhamento profissional dentro das instituições.