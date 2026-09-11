O deputado federal e candidato ao Senado Ricardo Salles (Novo) participa, neste sábado (12), de um encontro com apoiadores e lideranças em Araçatuba.
A reunião está marcada para as 9h, no prédio do Siran, no Recinto de Exposições.
Segundo a organização, Salles deverá falar sobre sua atuação relacionada à região, ouvir demandas locais e conversar com apoiadores.
Salles exerce atualmente mandato de deputado federal.
Serviço
- Encontro com Ricardo Salles
- Data: sábado, 12 de setembro
- Horário: 9h
- Local: prédio do Siran, no Recinto de Exposições, em Araçatuba
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