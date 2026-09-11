11 de setembro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Ricardo Salles participa de encontro em Araçatuba neste sábado

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação | Câmara dos Deputados
Deputado federal e candidato ao Senado se reúne com apoiadores e lideranças da região às 9h, no Recinto de Exposições
Deputado federal e candidato ao Senado se reúne com apoiadores e lideranças da região às 9h, no Recinto de Exposições

O deputado federal e candidato ao Senado Ricardo Salles (Novo) participa, neste sábado (12), de um encontro com apoiadores e lideranças em Araçatuba.

A reunião está marcada para as 9h, no prédio do Siran, no Recinto de Exposições.

Segundo a organização, Salles deverá falar sobre sua atuação relacionada à região, ouvir demandas locais e conversar com apoiadores.

Salles exerce atualmente mandato de deputado federal.

Serviço

  • Encontro com Ricardo Salles
  • Data: sábado, 12 de setembro
  • Horário: 9h
  • Local: prédio do Siran, no Recinto de Exposições, em Araçatuba

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