O deputado federal e candidato ao Senado Ricardo Salles (Novo) participa, neste sábado (12), de um encontro com apoiadores e lideranças em Araçatuba.

A reunião está marcada para as 9h, no prédio do Siran, no Recinto de Exposições.

Segundo a organização, Salles deverá falar sobre sua atuação relacionada à região, ouvir demandas locais e conversar com apoiadores.