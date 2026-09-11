A Câmara Municipal de Araçatuba vota, na próxima segunda-feira (14), durante a 29ª sessão ordinária, duas propostas do Executivo que mexem diretamente no planejamento das ações e investimentos do município. Entre os projetos está a alteração do Plano Plurianual (PPA), que organiza as prioridades da administração para o período de 2026 a 2029, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece as principais metas e orientações para a elaboração do orçamento de 2027.

Na prática, o PPA funciona como um planejamento de médio prazo da Prefeitura, indicando programas, objetivos e ações que deverão ser desenvolvidos ao longo de quatro anos. Já a LDO faz a ligação entre esse planejamento e o orçamento de cada ano, apontando quais prioridades deverão receber atenção no exercício seguinte. As duas propostas que serão analisadas pelos vereadores alteram leis que já estão em vigor para incluir uma nova ação voltada à expansão da infraestrutura educacional de Araçatuba.

O principal investimento previsto nas alterações é a construção de uma unidade de creche na região norte da cidade, estimada em R$ 3 milhões. Segundo a justificativa encaminhada pelo Executivo, a medida está relacionada ao crescimento populacional esperado com a implantação dos empreendimentos Residencial Viva Bem Araçatuba I e II. A avaliação da Prefeitura é de que a estrutura deve ser planejada antecipadamente para evitar falta de vagas na educação infantil conforme novos moradores ocupem a região.