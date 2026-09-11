A Câmara Municipal de Araçatuba vota, na próxima segunda-feira (14), durante a 29ª sessão ordinária, duas propostas do Executivo que mexem diretamente no planejamento das ações e investimentos do município. Entre os projetos está a alteração do Plano Plurianual (PPA), que organiza as prioridades da administração para o período de 2026 a 2029, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece as principais metas e orientações para a elaboração do orçamento de 2027.
Na prática, o PPA funciona como um planejamento de médio prazo da Prefeitura, indicando programas, objetivos e ações que deverão ser desenvolvidos ao longo de quatro anos. Já a LDO faz a ligação entre esse planejamento e o orçamento de cada ano, apontando quais prioridades deverão receber atenção no exercício seguinte. As duas propostas que serão analisadas pelos vereadores alteram leis que já estão em vigor para incluir uma nova ação voltada à expansão da infraestrutura educacional de Araçatuba.
O principal investimento previsto nas alterações é a construção de uma unidade de creche na região norte da cidade, estimada em R$ 3 milhões. Segundo a justificativa encaminhada pelo Executivo, a medida está relacionada ao crescimento populacional esperado com a implantação dos empreendimentos Residencial Viva Bem Araçatuba I e II. A avaliação da Prefeitura é de que a estrutura deve ser planejada antecipadamente para evitar falta de vagas na educação infantil conforme novos moradores ocupem a região.
A proposta aparece tanto na alteração do PPA quanto na mudança da LDO de 2027. A inclusão da obra no planejamento permite que o município passe a contemplar formalmente essa ação nas peças orçamentárias. De acordo com o projeto, além de ampliar a oferta de vagas, a nova unidade deverá facilitar o acesso das famílias à educação infantil, reduzir deslocamentos para outras regiões e acompanhar o processo de expansão urbana da cidade.
Além dos dois projetos relacionados ao planejamento orçamentário, a sessão terá ainda a votação de uma proposta que cria a Semana Municipal do Empreendedorismo, prevista para ocorrer anualmente na terceira semana de novembro. A matéria estabelece ações de capacitação, formalização e incentivo aos pequenos negócios e prevê a possibilidade de parcerias com entidades como o Sebrae-SP.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.