O Emprega Birigui anunciou nesta sexta-feira (11) a disponibilidade de quase 30 vagas de emprego para diferentes funções. As oportunidades abrangem setores como administração, atendimento, indústria, construção civil, tecnologia e comércio, com exigências que variam conforme o cargo.
Entre as vagas do setor calçadista, estão cinco oportunidades para pespontadeira, além de postos para encostador de solas, operador de máquinas injetoras e trabalhador polivalente na fabricação de calçados. Para essas funções, é exigida experiência profissional.
Também há oportunidades para auxiliar de marceneiro, marceneiro, marmorista, pedreiro, gesseiro e técnico em refrigeração. Algumas funções exigem experiência e qualificações específicas, enquanto outras aceitam candidatos sem experiência anterior. Há ainda uma vaga de auxiliar de produção destinada a pessoa com deficiência (PCD).
Na área comercial, foram anunciadas vagas para vendedor, consultor de vendas e vistoriador veicular. Também há oportunidade para técnico mecânico na manutenção de eclusas, com atuação em Buritama, e uma vaga de estágio em Administração, com jornada de seis horas por dia e bolsa de R$ 1.164,62.
Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (18) 3642-3778. O atendimento presencial do Emprega Birigui funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na rua Wagih Rahal, 65, anexo da nova rodoviária. A seleção e a contratação são de responsabilidade das empresas.
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