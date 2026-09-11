O Emprega Birigui anunciou nesta sexta-feira (11) a disponibilidade de quase 30 vagas de emprego para diferentes funções. As oportunidades abrangem setores como administração, atendimento, indústria, construção civil, tecnologia e comércio, com exigências que variam conforme o cargo.

Entre as vagas do setor calçadista, estão cinco oportunidades para pespontadeira, além de postos para encostador de solas, operador de máquinas injetoras e trabalhador polivalente na fabricação de calçados. Para essas funções, é exigida experiência profissional.

Também há oportunidades para auxiliar de marceneiro, marceneiro, marmorista, pedreiro, gesseiro e técnico em refrigeração. Algumas funções exigem experiência e qualificações específicas, enquanto outras aceitam candidatos sem experiência anterior. Há ainda uma vaga de auxiliar de produção destinada a pessoa com deficiência (PCD).