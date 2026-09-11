A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 3 toneladas de maconha escondidas em um caminhão-caçamba bitrem, nesta quinta-feira (10), em São José do Rio Preto. A ocorrência contou com a participação de equipes da PRF de São Paulo e de Goiás.
O veículo foi parado durante fiscalização na Rodovia Transbrasiliana (BR-153). Conforme a corporação, o motorista, de 45 anos, demonstrou nervosismo durante a abordagem e apresentou versões contraditórias sobre a viagem. Inicialmente, ele também não soube informar com precisão qual seria o destino da carga.
Diante das inconsistências, os policiais decidiram realizar uma vistoria mais detalhada no caminhão. Durante a fiscalização, foram encontrados diversos fardos escondidos sob uma lona em uma das caçambas do veículo. O material foi submetido a uma análise inicial, que confirmou tratar-se de maconha.
Ainda segundo a PRF, após a descoberta, o motorista afirmou que havia carregado os entorpecentes em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A droga teria como destino final a cidade de Limeira. Pelo transporte, o homem relatou que receberia cerca de R$ 100 mil.
Após a pesagem oficial, a droga deverá ser encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto, onde serão realizados os procedimentos de investigação. O motorista ficou à disposição das autoridades.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.