O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela cassação do diploma do vereador Rodolfo Valadão Ambrósio (PSD), de Penápolis, após reconhecer irregularidade no financiamento da campanha eleitoral de 2024. O parlamentar também foi declarado inelegível pelo período de oito anos.
A decisão foi tomada por maioria em sessão virtual encerrada em 3 de setembro e reformou entendimento anterior do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), após recurso apresentado pela Coligação Simplicidade e Trabalho que Transformam.
O processo envolve representação baseada no artigo 30-A da Lei das Eleições, que trata de irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos de campanha.
Excesso ultrapassou R$ 6 mil
Segundo o processo, Rodolfo utilizou recursos próprios acima do limite permitido pela legislação eleitoral.
O teto para autofinanciamento era de R$ 2.579,13, correspondente a 10% do limite de gastos da campanha, de R$ 25.791,29.
De acordo com os autos, o candidato aplicou R$ 6.415,15 além do limite autorizado. O valor considerado irregular representou aproximadamente 37,7% das despesas eleitorais realizadas pelo candidato.
Para a maioria do TSE, o excesso apresentou gravidade suficiente para a aplicação das sanções.
O relator, ministro Antonio Carlos Ferreira, destacou que, em casos envolvendo arrecadação ou aplicação ilícita de recursos eleitorais, não é necessário demonstrar que a irregularidade alterou o resultado da eleição.
A maioria acompanhou o relator e determinou a cassação do diploma e a inelegibilidade por oito anos.
A decisão ainda pode ser objeto de recursos no próprio TSE e, nas hipóteses previstas em lei, de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Decisão afeta composição da Câmara
A cassação terá reflexos na composição da Câmara de Penápolis, com novo cálculo dos quocientes eleitoral e partidário pela Justiça Eleitoral.
Nas eleições de 2024, Rodolfo recebeu 835 votos e foi eleito pelo PSD. Alexandre Batata (PP) recebeu 715 votos e não foi eleito.
A reportagem procurou a Câmara Municipal de Penápolis para comentar a decisão e seus possíveis reflexos na composição do Legislativo, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria.
Coligação comenta decisão
O advogado Renato Ribeiro Almeida, que atuou na representação apresentada pela Coligação Simplicidade e Trabalho que Transformam, afirmou que as regras de financiamento eleitoral buscam preservar condições equilibradas entre os candidatos.
Segundo ele, a utilização de recursos acima dos limites legais não deve ser tratada apenas como questão contábil, mas como conduta capaz de afetar a igualdade da disputa eleitoral.
A coligação foi formada nas eleições municipais de 2024 por PL, MDB, PP, Podemos e Democracia Cristã (DC), em apoio à candidatura de Benone Soares de Queiroz Júnior, o Benoninho.
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