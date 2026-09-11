11 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
JUSTIÇA ELEITORAL

TSE cassa mandato de vereador de Penápolis por irregularidade

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Rodolfo Valadão Ambrósio (PSD) também foi declarado inelegível por oito anos; decisão envolve uso de recursos próprios acima do limite permitido na campanha de 2024
Rodolfo Valadão Ambrósio (PSD) também foi declarado inelegível por oito anos; decisão envolve uso de recursos próprios acima do limite permitido na campanha de 2024

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela cassação do diploma do vereador Rodolfo Valadão Ambrósio (PSD), de Penápolis, após reconhecer irregularidade no financiamento da campanha eleitoral de 2024. O parlamentar também foi declarado inelegível pelo período de oito anos.

A decisão foi tomada por maioria em sessão virtual encerrada em 3 de setembro e reformou entendimento anterior do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), após recurso apresentado pela Coligação Simplicidade e Trabalho que Transformam.

O processo envolve representação baseada no artigo 30-A da Lei das Eleições, que trata de irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos de campanha.

Excesso ultrapassou R$ 6 mil

Segundo o processo, Rodolfo utilizou recursos próprios acima do limite permitido pela legislação eleitoral.

O teto para autofinanciamento era de R$ 2.579,13, correspondente a 10% do limite de gastos da campanha, de R$ 25.791,29.

De acordo com os autos, o candidato aplicou R$ 6.415,15 além do limite autorizado. O valor considerado irregular representou aproximadamente 37,7% das despesas eleitorais realizadas pelo candidato.

Para a maioria do TSE, o excesso apresentou gravidade suficiente para a aplicação das sanções.

O relator, ministro Antonio Carlos Ferreira, destacou que, em casos envolvendo arrecadação ou aplicação ilícita de recursos eleitorais, não é necessário demonstrar que a irregularidade alterou o resultado da eleição.

A maioria acompanhou o relator e determinou a cassação do diploma e a inelegibilidade por oito anos.

A decisão ainda pode ser objeto de recursos no próprio TSE e, nas hipóteses previstas em lei, de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Decisão afeta composição da Câmara

A cassação terá reflexos na composição da Câmara de Penápolis, com novo cálculo dos quocientes eleitoral e partidário pela Justiça Eleitoral.

Nas eleições de 2024, Rodolfo recebeu 835 votos e foi eleito pelo PSD. Alexandre Batata (PP) recebeu 715 votos e não foi eleito.

A reportagem procurou a Câmara Municipal de Penápolis para comentar a decisão e seus possíveis reflexos na composição do Legislativo, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria.

Coligação comenta decisão

O advogado Renato Ribeiro Almeida, que atuou na representação apresentada pela Coligação Simplicidade e Trabalho que Transformam, afirmou que as regras de financiamento eleitoral buscam preservar condições equilibradas entre os candidatos.

Segundo ele, a utilização de recursos acima dos limites legais não deve ser tratada apenas como questão contábil, mas como conduta capaz de afetar a igualdade da disputa eleitoral.

A coligação foi formada nas eleições municipais de 2024 por PL, MDB, PP, Podemos e Democracia Cristã (DC), em apoio à candidatura de Benone Soares de Queiroz Júnior, o Benoninho.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários