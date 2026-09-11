O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela cassação do diploma do vereador Rodolfo Valadão Ambrósio (PSD), de Penápolis, após reconhecer irregularidade no financiamento da campanha eleitoral de 2024. O parlamentar também foi declarado inelegível pelo período de oito anos.

A decisão foi tomada por maioria em sessão virtual encerrada em 3 de setembro e reformou entendimento anterior do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), após recurso apresentado pela Coligação Simplicidade e Trabalho que Transformam.

O processo envolve representação baseada no artigo 30-A da Lei das Eleições, que trata de irregularidades na arrecadação e aplicação de recursos de campanha.

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