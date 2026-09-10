Um gari de 27 anos procurou a Polícia Civil nesta quarta-feira (9) após ficar ferido durante uma discussão com a companheira, uma manicure de 23 anos, em Araçatuba.
O caso aconteceu na residência do casal, na rua Lions Club, no bairro Morada dos Nobres.
Segundo o relato feito pelo homem à polícia, os dois discutiam no imóvel quando a mulher teria pegado uma faca e desferido golpes contra ele.
O gari afirmou que tentou se proteger e sofreu cortes no braço esquerdo, na mão direita e no peito. Os ferimentos foram descritos no registro policial como superficiais.
Após o episódio, ele deixou a residência e procurou atendimento no Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba. Depois de receber atendimento e ser liberado, compareceu ao Plantão Policial para registrar a ocorrência.
A Polícia Civil formalizou o caso e orientou o homem sobre o prazo legal para eventual representação criminal.
O caso deverá ser apurado para esclarecer as circunstâncias da discussão e das lesões.
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