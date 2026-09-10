Um gari de 27 anos procurou a Polícia Civil nesta quarta-feira (9) após ficar ferido durante uma discussão com a companheira, uma manicure de 23 anos, em Araçatuba.

O caso aconteceu na residência do casal, na rua Lions Club, no bairro Morada dos Nobres.

Segundo o relato feito pelo homem à polícia, os dois discutiam no imóvel quando a mulher teria pegado uma faca e desferido golpes contra ele.