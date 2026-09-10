10 de setembro de 2026
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AGRESSÃO

Gari fica ferido após ser atingido com faca durante discussão

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 27 anos sofreu cortes no braço, na mão e no peito; companheira é apontada por ele como autora dos golpes
Homem de 27 anos sofreu cortes no braço, na mão e no peito; companheira é apontada por ele como autora dos golpes

Um gari de 27 anos procurou a Polícia Civil nesta quarta-feira (9) após ficar ferido durante uma discussão com a companheira, uma manicure de 23 anos, em Araçatuba.

O caso aconteceu na residência do casal, na rua Lions Club, no bairro Morada dos Nobres.

Segundo o relato feito pelo homem à polícia, os dois discutiam no imóvel quando a mulher teria pegado uma faca e desferido golpes contra ele.

O gari afirmou que tentou se proteger e sofreu cortes no braço esquerdo, na mão direita e no peito. Os ferimentos foram descritos no registro policial como superficiais.

Após o episódio, ele deixou a residência e procurou atendimento no Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba. Depois de receber atendimento e ser liberado, compareceu ao Plantão Policial para registrar a ocorrência.

A Polícia Civil formalizou o caso e orientou o homem sobre o prazo legal para eventual representação criminal.

O caso deverá ser apurado para esclarecer as circunstâncias da discussão e das lesões.

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