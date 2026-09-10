A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba promove, ao longo de setembro, ações de valorização da vida em alusão ao Setembro Amarelo. As atividades ocorrem nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), em parceria com a Zatti Saúde.

Na área de Saúde Mental, as equipes vão abordar o tema durante grupos e oficinas realizadas nas unidades da Rede de Atenção Psicossocial (Raps). A rede inclui o Caps-II Adulto, Caps-IJ, voltado ao público infantojuvenil, Caps-AD III, de Álcool e outras Drogas, e Caps-III Adulto.

UBSs terão rodas de conversa e caminhada

Na Atenção Primária à Saúde, a programação inclui rodas de conversa, oficinas e exposições dialogadas sobre a valorização da vida. Além disso, haverá caminhada pela vida e pela cultura da paz.