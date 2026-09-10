10 de setembro de 2026
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SETEMBRO AMARELO

Araçatuba promove ações de prevenção ao suicídio durante setembro

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O Setembro Amarelo faz referência ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, lembrado em 10 de setembro
O Setembro Amarelo faz referência ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, lembrado em 10 de setembro

A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba promove, ao longo de setembro, ações de valorização da vida em alusão ao Setembro Amarelo. As atividades ocorrem nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), em parceria com a Zatti Saúde.

Na área de Saúde Mental, as equipes vão abordar o tema durante grupos e oficinas realizadas nas unidades da Rede de Atenção Psicossocial (Raps). A rede inclui o Caps-II Adulto, Caps-IJ, voltado ao público infantojuvenil, Caps-AD III, de Álcool e outras Drogas, e Caps-III Adulto.

UBSs terão rodas de conversa e caminhada

Na Atenção Primária à Saúde, a programação inclui rodas de conversa, oficinas e exposições dialogadas sobre a valorização da vida. Além disso, haverá caminhada pela vida e pela cultura da paz.

As atividades ocorrerão nas UBSs e também durante os atendimentos realizados pelas equipes de saúde nos territórios.

Ainda durante o mês, as equipes técnicas e médicas dos Caps vão promover capacitações para profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) e das UBSs. As atividades seguirão um cronograma definido entre as equipes de Saúde Mental e da Atenção Primária.

Setembro Amarelo reforça prevenção

O Setembro Amarelo faz referência ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, lembrado em 10 de setembro. A campanha busca conscientizar a população, alertar sobre fatores de risco e incentivar a busca por tratamento para transtornos mentais.

Quem precisar de ajuda pode procurar os Caps e as UBSs de Araçatuba. Além disso, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso pelo telefone 188 e por seu site.

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