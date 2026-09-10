10 de setembro de 2026
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ATAQUE

Mulher é presa após quebrar vidro de delegacia em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Vitor Moretti | Folha da Região
A autora passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (10) e teve a prisão preventiva decretada
A autora passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (10) e teve a prisão preventiva decretada

Uma mulher foi presa em flagrante após quebrar o vidro de uma sala da Delegacia de Polícia Civil de Araçatuba, na noite desta quarta-feira (9). Segundo o boletim de ocorrência, ela arremessou uma pedra contra uma janela do prédio e deixou o local em seguida.

O caso ocorreu por volta das 23h30, no plantão policial localizado na Rua José Pedro dos Santos, no Centro. A Polícia Civil registrou a ocorrência como dano contra o patrimônio público.

De acordo com o registro policial, a mulher costuma permanecer nas proximidades da unidade e, em outras ocasiões, teria apresentado comportamento considerado ameaçador contra pessoas que passam pelo local.

Mulher teria dito que “queria ser presa”

Conforme o boletim, uma policial civil estava na sala de atendimento ao público e presenciou o momento em que a mulher arremessou a pedra. O objeto quebrou o vidro da sala e, em seguida, a autora deixou o local.

Os policiais saíram à procura dela, mas inicialmente não conseguiram encontrá-la. Por causa dos danos, a Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia.

Posteriormente, um escrivão e um recepcionista verificavam o estacionamento do plantão para saber se alguma viatura também havia sofrido danos. Nesse momento, eles avistaram uma pessoa sentada próximo a uma lanchonete desativada.

Segundo o BO, os dois reconheceram a mulher como autora do dano e fizeram a abordagem. Ela portava um canivete em uma das mãos e soltou o objeto após determinação do policial.

Questionada sobre o motivo de ter jogado a pedra contra a janela, a mulher afirmou, conforme consta no boletim, que “queria ser presa” e desejava que “alguém resolvesse o problema dela”.

Polícia registra prisão em flagrante

Durante a ocorrência, uma policial realizou revista pessoal na mulher. Segundo o boletim, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Após analisar o caso, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante por dano contra o patrimônio público. Além disso, representou pela conversão da prisão em preventiva, considerando, segundo o registro, o contexto dos fatos e o histórico relatado no boletim.

A autora passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (10) e teve a prisão preventiva decretada.

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