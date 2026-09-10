Uma mulher foi presa em flagrante após quebrar o vidro de uma sala da Delegacia de Polícia Civil de Araçatuba, na noite desta quarta-feira (9). Segundo o boletim de ocorrência, ela arremessou uma pedra contra uma janela do prédio e deixou o local em seguida.
O caso ocorreu por volta das 23h30, no plantão policial localizado na Rua José Pedro dos Santos, no Centro. A Polícia Civil registrou a ocorrência como dano contra o patrimônio público.
De acordo com o registro policial, a mulher costuma permanecer nas proximidades da unidade e, em outras ocasiões, teria apresentado comportamento considerado ameaçador contra pessoas que passam pelo local.
Mulher teria dito que “queria ser presa”
Conforme o boletim, uma policial civil estava na sala de atendimento ao público e presenciou o momento em que a mulher arremessou a pedra. O objeto quebrou o vidro da sala e, em seguida, a autora deixou o local.
Os policiais saíram à procura dela, mas inicialmente não conseguiram encontrá-la. Por causa dos danos, a Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia.
Posteriormente, um escrivão e um recepcionista verificavam o estacionamento do plantão para saber se alguma viatura também havia sofrido danos. Nesse momento, eles avistaram uma pessoa sentada próximo a uma lanchonete desativada.
Segundo o BO, os dois reconheceram a mulher como autora do dano e fizeram a abordagem. Ela portava um canivete em uma das mãos e soltou o objeto após determinação do policial.
Questionada sobre o motivo de ter jogado a pedra contra a janela, a mulher afirmou, conforme consta no boletim, que “queria ser presa” e desejava que “alguém resolvesse o problema dela”.
Polícia registra prisão em flagrante
Durante a ocorrência, uma policial realizou revista pessoal na mulher. Segundo o boletim, nenhum objeto ilícito foi encontrado.
Após analisar o caso, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante por dano contra o patrimônio público. Além disso, representou pela conversão da prisão em preventiva, considerando, segundo o registro, o contexto dos fatos e o histórico relatado no boletim.
A autora passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (10) e teve a prisão preventiva decretada.
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