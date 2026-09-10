Uma mulher foi presa em flagrante após quebrar o vidro de uma sala da Delegacia de Polícia Civil de Araçatuba, na noite desta quarta-feira (9). Segundo o boletim de ocorrência, ela arremessou uma pedra contra uma janela do prédio e deixou o local em seguida.

O caso ocorreu por volta das 23h30, no plantão policial localizado na Rua José Pedro dos Santos, no Centro. A Polícia Civil registrou a ocorrência como dano contra o patrimônio público.

De acordo com o registro policial, a mulher costuma permanecer nas proximidades da unidade e, em outras ocasiões, teria apresentado comportamento considerado ameaçador contra pessoas que passam pelo local.

Mulher teria dito que “queria ser presa”