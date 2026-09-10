Uma idosa de 84 anos perdeu R$ 12 mil após cair no chamado golpe do bilhete premiado, nesta quarta-feira (9), em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, dois desconhecidos abordaram a vítima e a convenceram a entregar suas economias sob a promessa de receber R$ 500 mil.
O caso ocorreu por volta das 11h, na região da Vila Mendonça. A Polícia Civil registrou a ocorrência como estelionato cometido contra pessoa maior de 70 anos ou incapaz. A autoria ainda é desconhecida.
Abordagem começou com pedido de informação
De acordo com o relato da vítima à polícia, inicialmente uma mulher desconhecida a abordou e perguntou onde havia uma casa de ração. Logo depois, um homem também desconhecido se aproximou e passou a conversar com elas.
Durante a conversa, a mulher teria afirmado que havia comprado um bilhete de loteria em uma lotérica e pedido para o homem verificar o bilhete.
Segundo o boletim, o homem disse que o bilhete estaria premiado em R$ 10 milhões. Em seguida, teria pedido que a idosa permanecesse no local como testemunha e afirmado que entrou em contato com um banco para confirmar a premiação.
Ainda conforme o registro policial, o desconhecido disse que a mulher daria R$ 500 mil à vítima.
Idosa sacou R$ 12 mil e entregou a desconhecido
Para participar da suposta negociação, a idosa teria que apresentar uma quantia em dinheiro. Conforme o BO, a vítima sacou todas as suas economias, no valor de R$ 12 mil, e entregou o dinheiro ao homem.
O desconhecido teria afirmado que o banco pagaria o prêmio caso o dinheiro fosse apresentado. Depois, a vítima recebeu a orientação de ir até uma agência para conversar com a gerente do banco.
Momentos depois, entretanto, a idosa percebeu que havia caído no golpe do bilhete premiado e procurou a Polícia Civil, já que a dupla fugiu.
O boletim foi registrado no Plantão Policial de Araçatuba e encaminhado para outra unidade policial. Até o registro da ocorrência, os envolvidos não haviam sido identificados.
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