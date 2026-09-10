Uma idosa de 84 anos perdeu R$ 12 mil após cair no chamado golpe do bilhete premiado, nesta quarta-feira (9), em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, dois desconhecidos abordaram a vítima e a convenceram a entregar suas economias sob a promessa de receber R$ 500 mil.

O caso ocorreu por volta das 11h, na região da Vila Mendonça. A Polícia Civil registrou a ocorrência como estelionato cometido contra pessoa maior de 70 anos ou incapaz. A autoria ainda é desconhecida.

Abordagem começou com pedido de informação

De acordo com o relato da vítima à polícia, inicialmente uma mulher desconhecida a abordou e perguntou onde havia uma casa de ração. Logo depois, um homem também desconhecido se aproximou e passou a conversar com elas.