As agências bancárias da Caixa de Araçatuba e de outros municípios da região amanheceram fechadas nesta quinta-feira (10) em razão da greve dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal e da paralisação parcial no Banco do Brasil.

Segundo informações do sindicato que representa os bancários na região, todas as agências que integram a base sindical estão fechadas nesta quinta-feira. A paralisação também atinge unidades da Caixa em Guararapes, Valparaíso, Auriflama, General Salgado e Buritama.

Na Caixa Econômica Federal, a greve foi aprovada em âmbito nacional e ocorre por tempo indeterminado. Os trabalhadores rejeitaram a proposta para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).