As agências bancárias da Caixa de Araçatuba e de outros municípios da região amanheceram fechadas nesta quinta-feira (10) em razão da greve dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal e da paralisação parcial no Banco do Brasil.
Segundo informações do sindicato que representa os bancários na região, todas as agências que integram a base sindical estão fechadas nesta quinta-feira. A paralisação também atinge unidades da Caixa em Guararapes, Valparaíso, Auriflama, General Salgado e Buritama.
Na Caixa Econômica Federal, a greve foi aprovada em âmbito nacional e ocorre por tempo indeterminado. Os trabalhadores rejeitaram a proposta para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).
Já no Banco do Brasil em Araçatuba e região, estão funcionando, porém, haverá votação nesta tarde de quinta-feira e caso seja aceito a paralisação, eles cruzam os braços a partir da próxima segunda-feira (14).
A nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), assinada na quarta-feira (9), prevê reposição integral da inflação medida pelo INPC, acrescida de aumento real de 0,6% nos salários nos próximos dois anos.
O reajuste também contempla benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e outros auxílios.
Além das questões salariais, o acordo estabelece medidas relacionadas à saúde mental dos trabalhadores, combate ao assédio, direito à desconexão e monitoramento digital.
Para os clientes, a orientação durante a paralisação é utilizar os canais digitais dos bancos e caixas eletrônicos para operações disponíveis. O funcionamento presencial das unidades afetadas dependerá da continuidade ou não da greve.
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