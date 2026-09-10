10 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA E AGRESSÃO

Mulher denuncia ex-companheira por invasão e agressão em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Suspeita teria invadido imóvel durante a madrugada e levado celular da vítima
Suspeita teria invadido imóvel durante a madrugada e levado celular da vítima

Uma mulher procurou a Polícia Militar após denunciar ter sido agredida pela ex-companheira dentro da própria residência, na madrugada desta quarta-feira (9), no bairro Candeias, em Birigui.

De acordo com o relato apresentado aos policiais, a vítima e a suspeita mantiveram um relacionamento por aproximadamente um ano e estavam separadas havia cerca de um mês.

Segundo a denúncia, a jovem, de 19 anos, teria pulado o muro da frente da residência durante a madrugada e entrado no quarto onde a ex-companheira estava dormindo.

A vítima contou que foi atacada com tapas e socos. Durante as agressões, a suspeita teria exigido a senha de uma rede social da moradora.

Depois do episódio, a jovem deixou o imóvel em um veículo e levou o telefone celular da vítima.

A mulher foi acompanhada pelos policiais até a Delegacia de Polícia, onde registrou a ocorrência e solicitou uma medida protetiva contra a ex-companheira.

Até a última atualização, a suspeita não havia sido localizada. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

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