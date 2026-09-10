Uma mulher procurou a Polícia Militar após denunciar ter sido agredida pela ex-companheira dentro da própria residência, na madrugada desta quarta-feira (9), no bairro Candeias, em Birigui.
De acordo com o relato apresentado aos policiais, a vítima e a suspeita mantiveram um relacionamento por aproximadamente um ano e estavam separadas havia cerca de um mês.
Segundo a denúncia, a jovem, de 19 anos, teria pulado o muro da frente da residência durante a madrugada e entrado no quarto onde a ex-companheira estava dormindo.
A vítima contou que foi atacada com tapas e socos. Durante as agressões, a suspeita teria exigido a senha de uma rede social da moradora.
Depois do episódio, a jovem deixou o imóvel em um veículo e levou o telefone celular da vítima.
A mulher foi acompanhada pelos policiais até a Delegacia de Polícia, onde registrou a ocorrência e solicitou uma medida protetiva contra a ex-companheira.
Até a última atualização, a suspeita não havia sido localizada. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.
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