Uma mulher procurou a Polícia Militar após denunciar ter sido agredida pela ex-companheira dentro da própria residência, na madrugada desta quarta-feira (9), no bairro Candeias, em Birigui.

De acordo com o relato apresentado aos policiais, a vítima e a suspeita mantiveram um relacionamento por aproximadamente um ano e estavam separadas havia cerca de um mês.

Segundo a denúncia, a jovem, de 19 anos, teria pulado o muro da frente da residência durante a madrugada e entrado no quarto onde a ex-companheira estava dormindo.