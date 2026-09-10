Cerca de 40 bairros de Birigui podem ter o abastecimento de água prejudicado nesta quinta-feira (10) durante uma manutenção preventiva no poço profundo da unidade Aeroporto.
O serviço será realizado pela GS Inima, concessionária responsável pelo sistema de abastecimento, e está programado para ocorrer das 8h às 11h30. Durante o trabalho, será necessário interromper temporariamente o funcionamento do poço para a substituição de um cabo elétrico ligado à bomba submersa.
A previsão é que o equipamento volte a operar até as 11h30. A orientação aos moradores é para que economizem água durante o período da intervenção, reduzindo o risco de transtornos até a normalização do sistema.
O poço Aeroporto é responsável pelo abastecimento de uma parcela significativa da população de Birigui, atendendo principalmente a região Norte.
Os bairros que podem ser afetados são: Jardim São Braz, Jardim Mavan, Jardim Tóquio, Costa Rica, Vila Moimáz, Jardim São Genaro 1 e 2, Vila Brasil, Silvares, Jardim Popi, Ipanema, Residencial Ibisa, Parque das Paineiras, Jardim do Prado, Jardim Aeroporto, Recanto dos Pássaros, Jardim América, Parque Dom Pedro, Jardim Flamengo, Atenas, Acapulco, Art Ville, Candeias, Parque das Nações, Jardim do Lago, Tijuca, São José, Recanto Verde 1 e 2, João Crevelaro, Quemil, Jardim Santana, Monte Líbano, Portal da Pérola 1 e 2, Margareth Vargas, Dom Pedro, além de áreas próximas.
A concessionária orienta os moradores a manterem atenção ao consumo de água enquanto os trabalhos estiverem em andamento.
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