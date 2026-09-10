Cerca de 40 bairros de Birigui podem ter o abastecimento de água prejudicado nesta quinta-feira (10) durante uma manutenção preventiva no poço profundo da unidade Aeroporto.

O serviço será realizado pela GS Inima, concessionária responsável pelo sistema de abastecimento, e está programado para ocorrer das 8h às 11h30. Durante o trabalho, será necessário interromper temporariamente o funcionamento do poço para a substituição de um cabo elétrico ligado à bomba submersa.

A previsão é que o equipamento volte a operar até as 11h30. A orientação aos moradores é para que economizem água durante o período da intervenção, reduzindo o risco de transtornos até a normalização do sistema.