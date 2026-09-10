Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (9), no bairro São José, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada durante uma ação da Polícia Militar na região.

Segundo a corporação, os policiais faziam patrulhamento pela Rua Fundador Paulino Gato após receberem informações sobre possível comércio de entorpecentes. Durante a passagem da equipe, o suspeito teria percebido a aproximação da viatura e fugido a pé.

Ainda conforme a PM, durante a tentativa de escapar, ele dispensou uma sacola plástica e um aparelho celular embaixo de um veículo que estava estacionado na via.