Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (9), no bairro São José, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada durante uma ação da Polícia Militar na região.
Segundo a corporação, os policiais faziam patrulhamento pela Rua Fundador Paulino Gato após receberem informações sobre possível comércio de entorpecentes. Durante a passagem da equipe, o suspeito teria percebido a aproximação da viatura e fugido a pé.
Ainda conforme a PM, durante a tentativa de escapar, ele dispensou uma sacola plástica e um aparelho celular embaixo de um veículo que estava estacionado na via.
O homem foi alcançado e abordado. Com ele, os policiais encontraram R$ 315 em dinheiro. Na sequência, a equipe realizou buscas no local onde os objetos haviam sido jogados e encontrou 27 pinos com cocaína, além do celular, que estava ligado.
Aos policiais, o suspeito teria admitido que comercializava drogas e informado que cada pino era vendido por R$ 10.
Ele foi levado para a Central de Flagrantes, junto com o dinheiro, o celular e os entorpecentes apreendidos. A prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.