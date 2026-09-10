Um ciclista de 60 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com um Ford Ka na manhã desta quarta-feira (9), em Birigui. O acidente ocorreu por volta das 11h35, no cruzamento da Rua Gonçalo Ibanhez com a Rua João Cortelazzi, na Vila Staff.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Quando os policiais chegaram, o ciclista estava sentado na calçada e apresentava escoriações na cabeça, no rosto e nos braços.

De acordo com o relato apresentado pelo motorista do carro, um jovem de 28 anos, ele seguia pela Rua Gonçalo Ibanhez, em direção à Avenida São Francisco, quando teria sido surpreendido pelo ciclista no cruzamento com a Rua João Cortelazzi.