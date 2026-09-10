Um ciclista de 60 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com um Ford Ka na manhã desta quarta-feira (9), em Birigui. O acidente ocorreu por volta das 11h35, no cruzamento da Rua Gonçalo Ibanhez com a Rua João Cortelazzi, na Vila Staff.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Quando os policiais chegaram, o ciclista estava sentado na calçada e apresentava escoriações na cabeça, no rosto e nos braços.
De acordo com o relato apresentado pelo motorista do carro, um jovem de 28 anos, ele seguia pela Rua Gonçalo Ibanhez, em direção à Avenida São Francisco, quando teria sido surpreendido pelo ciclista no cruzamento com a Rua João Cortelazzi.
Ainda segundo a versão registrada pela polícia, a bicicleta atingiu a região dianteira direita do Ford Ka.
Durante o atendimento, conforme informado pela PM, o ciclista apresentava sinais de embriaguez e declarou aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica. O homem também afirmou não conseguir explicar como a colisão aconteceu.
Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos ainda no local. Na sequência, a vítima foi encaminhada ao Pronto-socorro Municipal de Birigui, onde passou por avaliação médica e permaneceu em observação.
A bicicleta utilizada pelo homem ficou sob responsabilidade de um morador da região.
As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas a partir dos registros da ocorrência e das versões apresentadas pelos envolvidos.
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